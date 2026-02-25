FacebookInstagramXWhatsApp

10 lavoretti da fare ora nell'orto e nel giardino per avere spazi ricchi e colorati

Potare, concimare le piante, seminare le verdure: questo è il momento per programmare i lavoretti in giardino e nell'orto che garantiranno spazi belli, colorati e raccolti ricchi per tutta l'estate.
Ambiente25 Febbraio 2026 - ore 18:51 - Redatto da Meteo.it
La primavera è alle porte e per chi ha la fortuna di avere un giardino o un orto è questo il momento di intervenire per garantirsi spazi colorati e raccolti abbondanti con la bella stagione.

Marzo, quali lavoretti fare nell'orto e nel giardino?

La primavera metereologica farà il suo ingresso il 1° marzo e poche settimane dopo, con l'equinozio, daremo il benvenuto anche alla stagione astronomica. Dopo le rigide temperature invernali i termometri iniziano a salire e le ore di luce ad allungarsi, ed è il momento di pensare a sistemare orto e giardino per garantirsi molte verdure a km 0 e spazi verdi belli e colorati.

Lavori da fare nell'orto a marzo

Il primo passo da compiere è quello di pianificare le colture: solo dopo aver deciso cosa piantare sarà possibile iniziare a occuparsi delle nuove colture. I primi di marzo è possibile collocare in un semenzaio caldo pomodori, zucchine, spinaci e peperoni.

Questo è il momento perfetto anche per occuparsi della ripicchettatura degli ortaggi già disposti in semenzaio a febbraio. Se le piantine hanno già qualche fogliolina sopra al germoglio è possibile trapiantarle in vasi più grandi (da tenere però ancora al riparo in luoghi caldi e luminosi).

Sarà invece possibile iniziare a piantare in terra l'aglio, che resiste bene anche alle temperature un po' più rigide. Da metà marzo in poi si possono iniziare a piantare anche le carote, mentre per il basilico è importante aspettare che le temperature non scendano sotto i 15 gradi.

E il raccolto? In questo periodo l'orto potrà fornire molte verdure a km zero. Tra queste ci sono i carciofi, il cardo, il cavolfiore e il cavolo verza, le cime di rapa, i crauti e i finocchi.  

Giardini di marzo: quali lavoretti fare negli spazi outdoor?

Per potersi godere gli spazi outdoor tutta l'estate, questo è il momento di iniziare a pianificare la manutenzione del giardino. Con l'arrivo della bella stagione è infatti il momento di iniziare a togliere le coperture delle piante. I teli realizzati in vari materiali, che le hanno protette dalle gelate, possono essere rimossi per dar loro modo di riprendere l'attività vegetativa.

Occorre anche provvedere a estirpare le erbe infestanti intorno agli arbusti e agli alberi, per evitare che queste tolgano del nutrimento prezioso alle future fioriture. Allo stesso tempo è importante procedere anche con la rimozione dei rami rovinati o deboli.

Dopo aver ripulito il manto erboso, è il momento di pensare a una buona concimazione, da fare con una zappatura leggera che permetta al concime organico di raggiungere le radici.

Questo è il momento ideale anche per intervenire sugli alberi da frutto, sulle siepi e sulle rose: la potatura permetterà di avere nuovi germogli vigorosi. Per portare già qualche nota di colore in giardino è possibile scegliere piantine come primule, belle di notte, dalie, speronella e petunie.

Se il manto erboso si presenta molto sciupato, è anche possibile provvedere ora alla semina del prato nuovo. Una volta sparso sul terreno un po' di concime organico, procedere lavorando a fondo il substrato prima di spargere i sementi.

