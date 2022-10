Quando montare le gomme invernali? Le date utili agli automobilisti

Quando occorre montare le gomme invernali? Ci sono date molto utili agli automobilisti affinché possano viaggiare in sicurezza, date da non dimenticare per poter equipaggiare la propria auto nel migliore dei modi. Quali? Ecco tutte le informazioni necessari ad affrontare al meglio il periodo invernale e pertanto anche le possibili intemperie che oltre alle varie piogge comprendono la presenza di ghiaccio o neve sul manto stradale.

Quando e come montare le gomme invernali?

Quando effettuare il cambio gomme e montare pneumatici invernali? Stando a quanto previsto per legge l’obbligo di gomme invernali - o in alternativa delle quattro stagioni - prende il via a partire dal 15 Novembre 2022 e dura fino al 15 Aprile 2023. Tutti gli automobilisti hanno a disposizione un mese di deroga sia all’inizio che alla fine del periodo per poter equipaggiare la propria auto nel migliore dei modi e rispettare così le regole recandosi da un meccanico o da un gommista.

Quali gomme bisogna montare? Se si hanno le 4 stagioni non è necessario alcun cambio. Occorre però far verificare ai professionisti del mestiere che le gomme non siano usurate e che possano ancora affrontare la strada mantenendo un certo grip. Per tutti gli altri sono obbligatori gli pneumatici M+S, ovvero Mud and Snow per poter circolare su strada senza incorrere in sanzioni. Una alternativa possibile? Avere a disposizione nel bagagliaio le catene da neve.

Perché è importante montare le gomme invernali in tempo? Non solo per evitare le multe. La motivazione è legata - come dicevamo - alla sicurezza stradale. Il cambio deve essere effettuato per avere massima aderenza a prescindere dal fondo stradale e dalle sue condizioni. Si possono, inoltre, avere prestazioni ben più che sufficienti anche a basse temperature e consumare così meno carburante.

Le sanzioni: cosa succede se non si hanno pneumatici invernali o catene?

Quali sono le sanzioni se non si rispetta la legge e non si effettua il cambio gomme invernali? La muta è tra i 41€ a 168€ se chi sta commettendo l’infrazione viene fermato mentre circola nei centri abitati e varia dagli 84€ ai 355€ se l’accertamento avviene al di fuori di essi. Oltre a questo può essere disposto il fermo del veicolo.