Pleniluni 2025, quali e quante lune piene ci attendono nel nuovo anno?

La Luna si prepara a regalarci nuovi imperdibili appuntamenti con i pleniluni 2025. Ma quante volte potremmo alzare gli occhi al cielo per vedere una Luna Piena nel corso dell'anno che sta per iniziare?

Luna Piena, ogni quanto si verifica?

Il mese sinodico, conosciuto anche con il nome di "lunazione", è il tempo che intercorre tra un novilunio e quello successivo, ovvero quello che il nostro satellite impiega per compiere un ciclo completo e riallineare la sua posizione con quella della Terra e del Sole.

La durata media di un mese sinodico è di 29 giorni, 12 ore, 44 minuti e 2,9 secondi, ovvero leggermente più corta del mese previsto dal calendario gregoriano. Può quindi accadere che in un mese si verifichino due pleniluni, come avvenuto nel 2024. Tuttavia il nuovo anno non prevede doppi appuntamenti mensili con il nostro satellite in fase di piena, e nel 2025 assisteremo a 12 pleniluni.

Come ormai tutti sappiamo, ogni plenilunio è caratterizzato da un appellativo che deriva dai nativi americani, i quali usavano "ribattezzare" ogni evento mensile con un appellativo (talvolta davvero curioso) che rimandasse alle caratteristiche del periodo.

Di seguito riportiamo le date e gli orari italiani dei 12 pleniluni 2025 con i rispettivi nomi:

13 gennaio ore 23:26 - Luna del Lupo

12 febbraio ore 14:53 - Luna della Neve

14 marzo ore 07:54 - Luna del Verme

13 aprile ore 02:22 - Luna Rosa

12 maggio ore 18:55 - Luna dei Fiori

11 giugno ore 09:43 - Luna Piena della Fragola

10 luglio ore 22:36 - Luna del Cervo

9 agosto ore 09:55 - Luna dello Storione

7 settembre ore 20:08 - Luna del Mais

7 ottobre ore 05:47 - Luna del Cacciatore

5 novembre ore 06:28 - Luna del Castoro

5 dicembre ore 00:14 - Luna Piena Fredda

Com'è facile osservare in questo calendario lunare 2025 la grande assente è la Luna Blu. Tale evento è infatti riservato ai casi in cui il nostro satellite naturale raggiunge la fase di Luna Piena per due volte nello stesso mese, o per quattro volte in un trimestre. N el primo caso avremmo una Luna Blu mensile, mentre nel secondo caso il terzo plenilunio dei quattro prende il nome di Luna Blu stagionale. Si tratta comunque di due eventi che non si verificheranno nel 2025, visto che - come anticipato - il nuovo anno ci riserverà 12 pleniluni.

E la Superluna?

Quando vedremo la prima Superluna 2025? In realtà dpvremmo attendere un bel po', visto che il primo appuntamento con il nostro satellite in versione "super" è previsto per novembre. Saranno gli ultimi due pleniluni del 2025 a regalarci un disco lunare un po' più grande e luminoso del solito.

Il termine Superluna fu coniato dall'astronomo Richard Nolle nel 1979. La teoria di Nolle, peraltro mai ufficializzata, prevede una Luna che raggiunge la fase di piena nel momento in cui si trova a una distanza non superiore al 90% dal perigeo. La distanza media al perigeo è di 363 300 km dalla Terra e questo significa che un plenilunio secondo Nolle può essere definito "super" quando si verifica ad almeno 326.970 km dal perigeo. Ciò accadrà a novembre e a dicembre, per cui avremo una Superluna del Castoro e una Superluna Piena Fredda 2025.

Esiste però un'altra teoria - elaborata da Fred Espenak - che viene spesso utilizzata dalle fonti astronomiche. In base a questa seconda ipotesi un plenilunio può definirsi Super quando avviene entro il 90% del perigeo più vicino dell'anno. Questa regola ci regala spesso qualche plenilunio "super" in più, e in effetti il calendario superlune 2025 Espenak prevede anche la Luna piena di ottobre.