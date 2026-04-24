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Piante antizanzare: ecco 5 varietà che offrono rimedi naturali contro i fastidiosi insetti

Con il ritorno dell'estate tornano le zanzare: ecco 5 varietà di piante che offrono rimedi naturali contro gli insetti.
Curiosità24 Aprile 2026 - ore 13:15 - Redatto da Meteo.it
Curiosità24 Aprile 2026 - ore 13:15 - Redatto da Meteo.it

Con l’arrivo dell’estate, tra sole e momenti all’aperto, tornano anche le zanzare, ospiti poco graditi che spesso disturbano il relax. Ogni anno ci troviamo a fare i conti con questi insetti, particolarmente presenti nelle aree verdi e umide. Chi vive in campagna o possiede un giardino è solitamente più esposto alla loro presenza. Tuttavia, non tutti sanno che alcune piante possono offrire un aiuto concreto. Esistono infatti varietà vegetali capaci di agire come repellenti naturali: ecco quali sono.

Piante antizanzare, ecco le 5 varietà da coltivare per proteggersi dagli insetti in estate

Tra le soluzioni naturali più efficaci contro le zanzare spicca la lavanda, una pianta profumata capace di abbellire gli spazi e allo stesso tempo allontanare gli insetti grazie ai suoi oli essenziali sgraditi. Il suo aroma è piacevole per noi ma insopportabile per loro, e bastano pochi vasi su balconi o giardini per creare una barriera naturale. Inoltre è resistente, ama il sole e richiede poche attenzioni.

Anche la citronella, nota per il suo tipico profumo agrumato, è un potente repellente naturale: invece di utilizzare prodotti artificiali, si può coltivare facilmente questa pianta rigogliosa. Per ottenere un buon effetto è consigliabile posizionarla in quantità, creando una zona dedicata, e strofinando le foglie si può sfruttare direttamente il suo olio sulla pelle.

La menta, con il suo odore fresco e intenso, è un’altra valida alleata contro zanzare e altri insetti indesiderati. Cresce rapidamente e si adatta bene, ma è preferibile coltivarla in vaso per evitare che si espanda troppo. Il basilico, oltre a essere indispensabile in cucina, emana un profumo che confonde le zanzare, rendendolo ideale da posizionare vicino a porte e finestre. Infine, il rosmarino, oltre all’uso culinario, aiuta a tenere lontani vari insetti grazie al suo odore deciso, e bruciandone qualche rametto si può creare un fumo naturale che funge da ulteriore protezione durante le serate all’aperto.

Dove mettere le piante antizanzare

Avere piante repellenti non è sufficiente se non vengono collocate correttamente. Il concetto fondamentale è che le zanzare seguono le correnti d’aria, quindi è importante posizionare le piante più aromatiche nella direzione da cui soffia il vento rispetto alla zona in cui si sta. Sul balcone, ad esempio, bisogna osservare da dove arriva la brezza serale e sistemare lì le piante per creare una prima barriera naturale. Le specie più alte, come citronella e rosmarino, aiutano a formare una sorta di schermo, mentre quelle più basse, come menta e tagete, proteggono le zone vicine al suolo.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 24 Aprile ore 14:56

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