Lavanda in fiore 2026: le feste e i paesaggi viola più belli da scoprire in Italia

Quando ammirare la lavanda in fiore nel 2026? Ecco le date e le feste da scoprire in Italia. Tra giugno e luglio il nostro Paese cambia colore, e alcuni paesaggi diventano ancor più suggestivi in quanto si tingono di viola o lilla e si riempiono di un profumo inconfondibile.

Dove? Dalle colline piemontesi alle campagne della Toscana, passando per l'Umbria, il Lazio e la Lombardia, la fioritura della lavanda richiama ogni anno migliaia di visitatori. Ebbene sì non occorre raggiungere la Provenza per vivere l'emozione di passeggiare tra filari profumati e panorami spettacolari

Lavanda in fiore 2026: le feste in Italia, dalla Tuscia a Milano

Colori, profumi e molto di più. La lavanda in fiore non è solo uno spettacolo naturale da ammirare nel contesto paesaggistico, ma offre molti spunti. Si organizzando infatti: mercatini artigianali, degustazioni, laboratori, visite guidate, concerti all'aperto e attività pensate per famiglie, fotografi e amanti delle escursioni. In questo modo si possono scoprire borghi autentici e paesaggi ancora poco conosciuti, immersi nei profumi delle erbe officinali.

Chi vuole prendere parte alla festa della lavanda in fiore 2026, a Tuscania ad esempio deve segnarsi le date del 4 e 5 luglio sul calendario. Per due giorni il suggestivo borgo medievale della provincia di Viterbo si anima con iniziative che valorizzano il patrimonio agricolo della Tuscia.

In questa occasione si può, oltre che passeggiare nei campi in piena fioritura, partecipare a degustazioni, visitare gli stand degli artigiani e conoscere da vicino il lavoro delle aziende locali impegnate nella coltivazione e nella trasformazione della lavanda. Grande attenzione viene dedicata anche alla produzione dell'olio essenziale.

Da Sud a Nord. La festa della lavanda in fiore 2026 è fissata dal 19 al 21 giugno. Nell'Oltrepò Pavese tale evento rappresenta una delle mete più accessibili e la lavanda è diventata protagonista di un turismo lento e sostenibile. A Cascina Costanza, a Godiasco Salice Terme si può ammirare un ampio campo coltivato con migliaia di piante di lavanda officinale.

Il campo è visitabile liberamente. Tra tramonti panoramici e profumi intensi, il programma propone musica dal vivo, momenti conviviali e degustazioni dedicate alle eccellenze gastronomiche del territorio. L'intera areaoffre inoltre altre opportunità di visita, con aziende agricole che organizzano percorsi guidati per conoscere meglio tutti i prodotti derivati dalla lavanda.

Lavanda in fiore ad Assisi, il giardino viola dell'Umbria

Dove ammirare altri campi di lavanda in fiore nel 2026? Ai piedi di Assisi sorge uno dei luoghi simbolo della lavanda in Italia. Il Lavandeto di Assisi, giardino botanico specializzato nelle piante aromatiche, ospita la diciassettesima edizione della Festa della Lavanda, in programma nei fine settimana del 13-14, 20-21, 27-28 giugno e 4-5 luglio 2026.

Qui i visitatori possono esplorare vaste collezioni di varietà di lavanda, partecipare a visite guidate e assistere alle dimostrazioni di distillazione. Non mancano laboratori dedicati all'artigianato e percorsi alla scoperta delle piante officinali. Si possono organizzare picnic all'aperto, passeggiate fotografiche e momenti di relax immersi nei profumi della campagna umbra.

Gli altri eventi sparsi per l'Italia

Non finisce qui ci sono altri eventi sparsi per l'Italia. A Santa Luce e sui Colli Pisani vi è un mese di eventi tra natura e benessere. In Toscana la fioritura della lavanda coinvolge un intero territorio. Dal 6 giugno al 12 luglio, "I Giorni della Lavanda" animano Santa Luce e diversi comuni dei Colli Pisani, creando un percorso diffuso tra campagne, borghi e aziende agricole.

A Sale San Giovanni, un piccolo centro dell'Alta Langa, in provincia di Cuneo, dal 20 giugno al 12 luglio 2026 il borgo si trasforma in una tavolozza di colori grazie alle coltivazioni biologiche di lavanda e altre erbe officinali distribuite su decine di ettari. I visitatori possono percorrere una rete di sentieri panoramici che attraversa i campi e consente di ammirare da vicino il paesaggio collinare.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca la manifestazione "Non Solo Erbe", prevista il 27 e 28 giugno, dedicata alle piante aromatiche, alle tradizioni agricole e alle produzioni locali. Le visite guidate permettono inoltre di scoprire il patrimonio storico e religioso del borgo, contribuendo a rendere l'esperienza ancora più completa.