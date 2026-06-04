La laguna di Venezia si colora di rosa: quasi 24mila fenicotteri censiti tra barene e valli da pesca

La laguna di Venezia torna a sorprendere con uno spettacolo naturale di grande fascino: migliaia di fenicotteri rosa hanno scelto quest’area come luogo ideale per sostare, nutrirsi e svernare. Un fenomeno sempre più evidente, che negli ultimi anni ha trasformato alcune zone della laguna in un vero scenario da cartolina, tra acqua bassa, barene, silenzi e grandi macchie rosa all’orizzonte.

Secondo i dati più recenti dei censimenti ornitologici, nella laguna veneta sono stati rilevati quasi 24mila fenicotteri. Un numero importante, che conferma la crescente presenza di questa specie nell’Alto Adriatico e racconta, almeno in parte, la capacità di alcuni habitat lagunari di tornare ad attrarre biodiversità.

Fenicotteri nella laguna di Venezia: un fenomeno sempre più evidente

La presenza dei fenicotteri nella laguna di Venezia non è più un evento raro o isolato. Da diversi anni questi eleganti uccelli acquatici frequentano l’area, soprattutto nelle zone più tranquille, nelle valli da pesca e negli ambienti umidi dove trovano condizioni favorevoli per alimentarsi.

Il loro arrivo in grandi numeri è legato alla disponibilità di acque basse, fondali fangosi e piccoli organismi di cui si nutrono. Proprio questi ambienti rendono la laguna un luogo adatto alla loro permanenza, soprattutto durante alcuni periodi dell’anno.

Lo spettacolo è suggestivo: distese d’acqua punteggiate dal rosa dei fenicotteri, gruppi numerosi che si muovono lentamente tra le barene e voli improvvisi che disegnano il cielo sopra Venezia e la sua laguna.

I Fenicotteri oggi ...in Laguna a Venezia...che spettacolo🤩🤩🤩 pic.twitter.com/9FuEYy6P5M — Monica 🍀⚘️🌍📚🐞🎧 (@Monica09058845) June 1, 2026

Quasi 24mila esemplari censiti: il dato che conferma la crescita

Il dato più significativo riguarda il numero degli esemplari censiti: quasi 24mila fenicotteri nell’area della laguna veneziana e nelle zone limitrofe. Una cifra che testimonia una crescita importante rispetto al passato e che conferma il ruolo sempre più centrale della laguna come area di sosta e svernamento per questa specie.

Non si tratta quindi solo di una bella immagine da raccontare, ma di un fenomeno monitorato dagli esperti. I censimenti permettono di seguire l’evoluzione della popolazione, capire quali aree vengono maggiormente frequentate e valutare lo stato degli habitat naturali.

La presenza così numerosa dei fenicotteri è anche un segnale positivo per alcune zone umide, che continuano a rappresentare ambienti preziosi per l’avifauna.

Perché i fenicotteri scelgono la laguna veneta

I fenicotteri cercano ambienti con acque poco profonde, ricche di nutrienti e relativamente tranquille. La laguna veneta offre diverse aree con queste caratteristiche, soprattutto nelle zone meno urbanizzate e più protette.

Qui gli animali possono alimentarsi filtrando l’acqua e il fango con il loro caratteristico becco. La loro dieta comprende piccoli crostacei, alghe, molluschi e altri microrganismi presenti negli ambienti salmastri.

La laguna, con il suo equilibrio tra acqua dolce e acqua salata, rappresenta quindi un habitat ideale. Non a caso, negli ultimi anni, i fenicotteri sono diventati una presenza sempre più riconoscibile nel paesaggio naturale veneziano.

Un segnale positivo per la biodiversità, ma la laguna resta fragile

La crescita della presenza dei fenicotteri può essere letta come un segnale incoraggiante per la biodiversità. Quando una specie trova un ambiente favorevole e lo frequenta in numeri così elevati, significa che alcune condizioni ecologiche sono ancora in grado di sostenere la vita selvatica.

Tuttavia, è importante evitare letture troppo semplicistiche. Parlare di “rinascita” della laguna può essere suggestivo, ma la situazione ambientale resta complessa. La laguna di Venezia è un ecosistema fragile, esposto a erosione, cambiamenti climatici, pressione antropica, innalzamento del livello del mare e trasformazioni degli habitat.

La presenza dei fenicotteri è dunque una buona notizia, ma non significa che tutti i problemi siano risolti. È piuttosto un segnale da valorizzare e proteggere.

Barene e zone umide: il cuore naturale della laguna

Le barene sono tra gli ambienti più preziosi della laguna. Si tratta di superfici di terreno che emergono appena sopra il livello dell’acqua e che svolgono un ruolo fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema.

Queste aree proteggono la laguna dall’erosione, ospitano numerose specie animali e vegetali e offrono rifugio e nutrimento agli uccelli acquatici. Per i fenicotteri, le barene e le zone umide rappresentano ambienti perfetti per sostare e alimentarsi.

La tutela di questi habitat è quindi essenziale. Senza zone umide sane, anche la presenza dei fenicotteri potrebbe ridursi nel tempo.

Fenicotteri rosa a Venezia: una nuova immagine della laguna

L’immagine dei fenicotteri rosa nella laguna di Venezia racconta una città e un territorio che non sono solo arte, storia e turismo, ma anche natura viva. Dietro le calli, i canali e i monumenti più famosi, esiste un ecosistema complesso e delicato, capace ancora di sorprendere.

La presenza di migliaia di fenicotteri è una delle immagini più forti di questa trasformazione. Un simbolo di bellezza, ma anche un invito a guardare la laguna con maggiore attenzione.

Un patrimonio naturale da proteggere

Il ritorno numeroso dei fenicotteri nella laguna veneta è una notizia positiva, ma anche una responsabilità. Proteggere questi ambienti significa tutelare non solo una specie affascinante, ma l’intero equilibrio della laguna.

La sfida dei prossimi anni sarà conservare le zone umide, limitare le pressioni ambientali e favorire interventi di ripristino degli habitat. Solo così la laguna di Venezia potrà continuare a essere un luogo accogliente per migliaia di fenicotteri e per molte altre specie.