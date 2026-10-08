Ondata di maltempo su Roma: disagi alla circolazione, allagamenti e metro fuori servizio

Una forte ondata di maltempo sta interessando la città di Roma con fenomeni temporaleschi intensi e conseguenti criticità. Allagamenti, alberi e pali della rete telefonica caduti, ma anche metro interrotte e traffico in tilt. La situazione.

Maltempo a Roma: piogge torrenziali e allagamenti

La città di Roma si è risvegliata questa mattina - giovedì 8 ottobre 2026 - sotto una pioggia battente. Durante la notte e le prime ore del mattino si sono registrati fortissimi temporali e grandinate con conseguenti disagi e disservizi.

Lo stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali era stato attivato dal Dipartimento della Protezione Civile nelle zone di: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord.

L'ondata di maltempo ha colpito diverse zone e quartieri con allagamenti, alberi e pali del telefono caduti e conseguenti criticità con un boom di segnalazioni e richieste di aiuto.

#Roma, stanotte effettuati dai #vigilidelfuoco 120 interventi per far fronte a danni connessi alla forte pioggia. La maggior parte di questi per la messa in sicurezza di alberi pericolanti e allagamenti [#8ottobre 8:00] pic.twitter.com/1YBK0syzzl — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 8, 2026

Allagamenti tra viale Palmiro Togliatti, Valle Muricana, San Pantaleo Campano, Montesacro e Pratis, mentre in via Pratica di Mare è stato richiesto l'intervento combinato dei caschi bianchi del gruppo IX Eur con i Vigili del fuoco per liberare alcuni automobilisti rimasti bloccati.

Si segnalano anche alberi caduti in piazza Cardinal Consalvi e in viale Tiziano, all’angolo con via Enrico Chiaradia. In zona Prati, invece, in via Valadier, due alberi sono caduti su alcune automobili parcheggiate in strada.

Allerta maltempo a Roma: traffico e metro in tilt

Non solo, le fortissime piogge che hanno colpito la città di Roma hanno causato disagi e criticità anche alla circolazione.

Traffico in tilt sul Grande raccordo anulare con la chiusura di via Flaminia tra le stazioni ferroviarie di Due Ponti e Grottarossa. Allagamenti anche lungo via Laurentina, mentre rallentamenti anche sull'A1 diramazione nord e sulla A24.

Il maltempo ha mandato in tilt anche il trasporto pubblico dopo la caduta di alberi che ha richiesto lo stop del servizio della Metromare tra le stazioni Colombo e Acilia nelle prime ore del mattino. Il forte nubifragio delle ultime ore ha causato allagamenti anche a Cinecittà e Termini con la chiusura della fermata metro A di Manzoni.