FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Ondata di maltempo su Roma: disagi alla circolazione, allagamenti...

Ondata di maltempo su Roma: disagi alla circolazione, allagamenti e metro fuori servizio

Roma nella maltempo: allagamenti, alberi caduti e centinaia di segnalazioni ai Vigili del Fuoco.
Clima8 Ottobre 2026 - ore 11:23 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima8 Ottobre 2026 - ore 11:23 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Una forte ondata di maltempo sta interessando la città di Roma con fenomeni temporaleschi intensi e conseguenti criticità. Allagamenti, alberi e pali della rete telefonica caduti, ma anche metro interrotte e traffico in tilt. La situazione.

Maltempo a Roma: piogge torrenziali e allagamenti

La città di Roma si è risvegliata questa mattina - giovedì 8 ottobre 2026 - sotto una pioggia battente. Durante la notte e le prime ore del mattino si sono registrati fortissimi temporali e grandinate con conseguenti disagi e disservizi.

Lo stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali era stato attivato dal Dipartimento della Protezione Civile nelle zone di: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord.

L'ondata di maltempo ha colpito diverse zone e quartieri con allagamenti, alberi e pali del telefono caduti e conseguenti criticità con un boom di segnalazioni e richieste di aiuto.

Allagamenti tra viale Palmiro Togliatti, Valle Muricana, San Pantaleo Campano, Montesacro e Pratis, mentre in via Pratica di Mare è stato richiesto l'intervento combinato dei caschi bianchi del gruppo IX Eur con i Vigili del fuoco per liberare alcuni automobilisti rimasti bloccati.

Si segnalano anche alberi caduti in piazza Cardinal Consalvi e in viale Tiziano, all’angolo con via Enrico Chiaradia. In zona Prati, invece, in via Valadier, due alberi sono caduti su alcune automobili parcheggiate in strada.

Allerta maltempo a Roma: traffico e metro in tilt

Non solo, le fortissime piogge che hanno colpito la città di Roma hanno causato disagi e criticità anche alla circolazione.

Traffico in tilt sul Grande raccordo anulare con la chiusura di via Flaminia tra le stazioni ferroviarie di Due Ponti e Grottarossa. Allagamenti anche lungo via Laurentina, mentre rallentamenti anche sull'A1 diramazione nord e sulla A24.

Il maltempo ha mandato in tilt anche il trasporto pubblico dopo la caduta di alberi che ha richiesto lo stop del servizio della Metromare tra le stazioni Colombo e Acilia nelle prime ore del mattino. Il forte nubifragio delle ultime ore ha causato allagamenti anche a Cinecittà e Termini con la chiusura della fermata metro A di Manzoni.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo 8-10 ottobre: in Italia arriva il maltempo con forti piogge e temporali al Centro-Nord. Le previsioni
    Clima8 Ottobre 2026

    Meteo 8-10 ottobre: in Italia arriva il maltempo con forti piogge e temporali al Centro-Nord. Le previsioni

    L'Italia è nel maltempo per il transito di due perturbazioni: piogge e temporali al Centro-Nord e Sardegna. Caldo al Sud.
  • Meteo, allerta arancione e gialla per piogge e criticità l'8 ottobre 2026 in Italia: ecco dove
    Clima7 Ottobre 2026

    Meteo, allerta arancione e gialla per piogge e criticità l'8 ottobre 2026 in Italia: ecco dove

    Duplice stato di allerta meteo arancione e gialla l'8 ottobre 2026 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio maltempo.
  • Meteo Italia, arriva il freddo: crollo termico e rischio temporali. Le previsioni
    Clima7 Ottobre 2026

    Meteo Italia, arriva il freddo: crollo termico e rischio temporali. Le previsioni

    Dall'alta pressione ai temporali: brusco calo termico in Italia per il transito di una doppia perturbazione che riporterà maltempo diffuso.
  • Meteo, avviso di allerta gialla per piogge e criticità il 7 ottobre 2026: ecco dove
    Clima6 Ottobre 2026

    Meteo, avviso di allerta gialla per piogge e criticità il 7 ottobre 2026: ecco dove

    Maltempo in Italia nella giornata di mercoledì 7 ottobre 2026: le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: weekend al via con atmosfera instabile al Sud. Clima autunnale
Tendenza7 Ottobre 2026
Meteo: weekend al via con atmosfera instabile al Sud. Clima autunnale
La tendenza meteo per il weekend vede ancora poca instabilità al Sud sabato 10, mentre domenica 11 il tempo migliora ovunque. Clima più fresco.
Meteo: nei prossimi giorni maltempo potenzialmente critico. I dettagli
Tendenza6 Ottobre 2026
Meteo: nei prossimi giorni maltempo potenzialmente critico. I dettagli
La tendenza meteo per i prossimi giorni vede il transito di una perturbazione ben organizzata, con rischio di fenomeni violenti e criticità.
Meteo: 8-9 ottobre con diffuso maltempo autunnale! Piogge e calo termico
Tendenza5 Ottobre 2026
Meteo: 8-9 ottobre con diffuso maltempo autunnale! Piogge e calo termico
La tendenza meteo per giovedì 8 e venerdì 9 ottobre vede un intenso maltempo autunnale, con temporali e temperature in calo. Migliora nel weekend
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 08 Ottobre ore 12:32

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154