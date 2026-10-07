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Meteo, allerta arancione e gialla per piogge e criticità l'8 ottobre 2026 in Italia: ecco dove

Duplice stato di allerta meteo arancione e gialla l'8 ottobre 2026 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio maltempo.
Clima7 Ottobre 2026 - ore 18:11 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima7 Ottobre 2026 - ore 18:11 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, giovedì 8 ottobre 2026, un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta arancione l'8 ottobre 2026

Il transito della prima perturbazione di ottobre 2026 si fa sentire su gran parte del Paese interessato da fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da spingere la Protezione Civile a comunicare lo stato di allerta arancione nella giornata di giovedì 8 ottobre 2026. L'allerta meteo arancione indica la previsione di fenomeni meteorologici intensi, diffusi e persistenti che possono causare pericoli significativi per le persone e danni estesi a cose e infrastrutture.

Nelle prossime ore sono previste piogge e temporali tali da richiedere il livello intermedio di allerta meteo corrisponde a quello arancione. L'allerta arancione di moderata criticità per rischio temporali scatta l'8 ottobre 2026 in:

  • Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia.

Non solo, massima attenzione sempre nella regione Toscana dove è stata diramata l'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico nelle zone:

Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia.

Meteo, allerta gialla l'8 ottobre 2026 in Italia: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta meteo gialla per la giornata di giovedì 8 ottobre 2026. Nel dettaglio scatta l'allerta gialla di ordinaria criticità per il rischio di piogge e temporali in ben 11 regioni dove sono previsti nelle prossime ore fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Ecco tutte le regioni e zone a rischio:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
  • Basilicata;
  • Campania: Alta Irpinia e Sannio, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso;
  • Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord;
  • Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante;
  • Lombardia: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Alta pianura orientale;
  • Marche;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;
  • Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.

Attenzione: sempre il giorno 8 ottobre 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico che indica la probabilità che si verifichino allagamenti e inondazioni quando i corsi d'acqua (fiumi, torrenti o canali) superano i loro livelli critici a causa di piogge intense o prolungate, oppure per il cedimento delle opere di difesa come gli argini. Anche in questo caso allerta nella regione Toscana e nelle zone:

Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Lucca.

Infine, da non sottovalutare, è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata dalla Protezione Civile per l'8 ottobre 2026 in:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre;
  • Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord;
  • Lombardia: Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi orientali;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno,Puglia Centrale Adriatica;
  • Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Ottobre ore 20:01

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