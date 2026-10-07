Meteo, allerta arancione e gialla per piogge e criticità l'8 ottobre 2026 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, giovedì 8 ottobre 2026, un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta arancione l'8 ottobre 2026

Il transito della prima perturbazione di ottobre 2026 si fa sentire su gran parte del Paese interessato da fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da spingere la Protezione Civile a comunicare lo stato di allerta arancione nella giornata di giovedì 8 ottobre 2026. L'allerta meteo arancione indica la previsione di fenomeni meteorologici intensi, diffusi e persistenti che possono causare pericoli significativi per le persone e danni estesi a cose e infrastrutture.

Nelle prossime ore sono previste piogge e temporali tali da richiedere il livello intermedio di allerta meteo corrisponde a quello arancione. L'allerta arancione di moderata criticità per rischio temporali scatta l'8 ottobre 2026 in:

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia.

Non solo, massima attenzione sempre nella regione Toscana dove è stata diramata l'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico nelle zone:

Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia.

Meteo, allerta gialla l'8 ottobre 2026 in Italia: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta meteo gialla per la giornata di giovedì 8 ottobre 2026. Nel dettaglio scatta l'allerta gialla di ordinaria criticità per il rischio di piogge e temporali in ben 11 regioni dove sono previsti nelle prossime ore fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Ecco tutte le regioni e zone a rischio:

Abruzzo : Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno; Basilicata ;

; Campania : Alta Irpinia e Sannio, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

: Alta Irpinia e Sannio, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Friuli Venezia Giulia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso;

: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso; Lazio : Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord;

: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord; Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante;

: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante; Lombardia : Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Alta pianura orientale;

: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Alta pianura orientale; Marche ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia : Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;

: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica; Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.

Attenzione: sempre il giorno 8 ottobre 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico che indica la probabilità che si verifichino allagamenti e inondazioni quando i corsi d'acqua (fiumi, torrenti o canali) superano i loro livelli critici a causa di piogge intense o prolungate, oppure per il cedimento delle opere di difesa come gli argini. Anche in questo caso allerta nella regione Toscana e nelle zone:

Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Lucca.

Infine, da non sottovalutare, è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata dalla Protezione Civile per l'8 ottobre 2026 in: