Meteo, allerta caldo: ondata di calore di livello giallo in 10 città italiane il 17 giugno 2025

Il Ministero della Salute ha diramato uno stato di allerta caldo per ondata di calore in Italia nella giornata di martedì 17 giugno 2025. Scopriamo tutte le città coinvolte nel bollettino ondate di calore.

Caldo in Italia: scatta l'allerta meteo calore

Prosegue in Italia la prima intensa ondata di calore dell'estate 2025 con il Ministero della Salute che ha comunicato per la giornata di martedì 17 giugno 2025 uno stato di allerta caldo. La presenza dell'anticiclone nord-africano continua a farsi sentire in diverse città italiane, anche se nelle prossime ore è previsto l'arrivo di un fronte perturbato che farà abbassare di diversi gradi le temperature. Dopo giornate con quasi 40°, la prima ondata di calore dell'estate 2025 sta per esaurirsi anche se pure nella giornata di martedì 17 giugno 2025 scatta una nuova allerta per il caldo.

Nella giornata di martedì 17 giugno 2025 scatta l'allerta gialla di livello 1 che indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Si tratta di un livello di allerta che non richiede azioni immediate, ma segnala il rischio di eventi a rischio per la salute. Ecco nel dettaglio le 10 città inserite nel bollettino di allerta caldo di livello 1:

Ancona

Bolzano

Frosinone

Messina

Napoli

Palermo

Perugia

Reggio Calabria

Roma

Verona

Durante le ondate di calore con tanto di allerta meteo è consigliato: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione al sole, ma anche praticare attività all'esterno. Non solo è espressamente consigliato dal Ministero della Salute di limitare gli spostamenti con l'auto. Massima attenzione è richiesta da alcuni soggetti tra cui: i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.

Infine è anche consigliato di arieggiare gli ambienti e tenersi idratati bevendo molto acqua. Ricordiamo che si tratta di poche e semplici regole da seguire per affrontare al meglio le ondate di calore di un'estate che potrebbe essere bollente.