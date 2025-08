Meteo weekend: che tempo farà il primo fine settimana di agosto 2025?

Al via il mese di agosto 2025 con un clima variabile nelle regioni del Nord colpite dal passaggio della prima perturbazione. Al Centro-Sud, invece, persiste un clima caldo e di stampo estivo con sole, ma temperature non eccessive. Scopriamo le previsioni meteo del primo weekend di agosto.

Meteo, le previsioni del primo weekend di agosto 2025

Che tempo farà nel primo fine settimana di agosto 2025? L'Italia è climaticamente spaccata in due: nelle regioni del Nord c'è un clima instabile e variabile per il passaggio della perturbazione n.1 di agosto, ma la situazione tenderà a peggiorare da sabato 2 agosto con fenomeni temporaleschi intensi tra Nord-Est ed Emilia-Romagna. Da domenica 3 agosto il sistema perturbato si sposterà dalle regioni settentrionali verso quelle centrale con piogge e temporali su Umbria, Appennino e regioni adriatiche. Anche le regioni del Sud dovranno fare i conti con gli effetti della prima perturbazione di agosto, ma da lunedì 4 agosto con un clima che si farà instabile e variabile con un calo delle temperature. Successivamente la tendenza meteo delinea un miglioramento con il ritorno di un clima estivo e temperature in risalita.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 1 agosto: bel tempo soleggiato in Emilia Romagna, regioni del Centro-Sud e Isole. Nuvole e temporali nelle regioni del Nord con i primi fenomeni temporaleschi sulle Alpi centrali e orientali e successivamente anche su Alpi, Prealpi, Friuli e Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. In calo le temperature nelle aree interessate dal maltempo, mentre stabili altrove. Sabato 2 agosto ancora clima instabile e variabile al Nord con il rischio di piogge nelle zone di Nord-Est ed Emilia-Romagna. Al Centro si cominceranno a farsi sentire gli effetti della prima perturbazione del mese dapprima in Toscana e poco dopo nelle Marche. Nel resto del Centro, Sud e Isole ancora sole con temperature intorno ai 32-34°.

La tendenza meteo della prossima settimana di agosto in Italia

Il passaggio della prima perturbazione di agosto, arrivata tra venerdì 1 e sabato 2 agosto, dopo aver colpito le regioni del Nord Italia interesserà da domenica 3 agosto anche le regioni del Centro e la Puglia con piogge e temporali. Nel resto del Paese clima stabile, ma non si esclude il rischio di qualche rovescio sulle Alpi orientali e l’Appennino settentrionale. In crescita le temperature nelle regioni del Nord, anche se i valori saranno di gran lunga inferiori alla media del periodo. Anche lunedì 4 agosto si delinea una giornata climaticamente stabile con il rischio di qualche sporadico rovescio pomeridiano lungo le Alpi orientali.

Nella giornata di martedì 5 agosto un nuovo sistema perturbato, in transito sull’Europa centrale, potrebbe interessare marginalmente le regioni del Nord, ma la sua traiettoria al momento è ancora incerta. A parte questo nel resto d'Italia bel tempo caldo e soleggiato con temperature quasi ovunque sopra i 30°. Le previsioni meteo in vista della prossima settimana delineano il ritorno di un clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale con la rimonta dell'alta pressione in vista del weekend del 9-10 agosto. Non è da escludersi il ritorno dell'anticiclone nord-africano con una intensificazione del caldo e un aumento delle temperature anche intorno ai 40°. Continuate a seguirci per conferme ed ulteriori aggiornamenti.