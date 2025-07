Meteo, primo weekend d'agosto caratterizzato dal maltempo: le ultime tendenze

Ultimo giorno del mese di luglio con sole e clima stabile in buona parte d'Italia. Agosto prende il via con un sistema perturbato nelle regioni del Nord destinato a riportare il maltempo lungo tutto lo stivale.

Meteo, le previsioni di fine luglio e inizio agosto

Il mese di luglio ci saluta con una giornata stabile e soleggiata con un rialzo delle temperature. L'inizio del mese di agosto vedrà una Italia climaticamente divisa in due: al Centro-Sud permane un clima estivo, mentre al Nord torna il maltempo con piogge e temporali.

Da venerdì 1 agosto 2025, infatti, nelle regioni settentrionali si farà sentire la perturbazione n.1 di agosto con fenomeni temporaleschi che si faranno ancora più insistenti nella giornata di sabato 2 luglio, con il rischio di temporali intensi, in particolare sul Nord-Est e sull’Emilia-Romagna. Domenica 3 agosto il sistema perturbato si allungherà fino alla regioni centrali per poi raggiungere anche le zone interne e il versante adriatico.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 31 luglio: cielo sereno e soleggiato da Nord a Sud. Non si escludono nel pomeriggio annuvolamenti sparsi sulle zone montuose del Nord, lungo tutto l’Appennino e zone interne della Sicilia. Possibili brevi e isolati temporali potrebbero colpire Alpi, Prealpi, rilievi di Emilia, Abruzzo e Calabria. Le temperature massime in lieve rialzo con valori compresi tra 27 e 31 gradi.

Venerdì 1 agosto 2025 bel tempo soleggiato in Emilia Romagna, Centro-Sud e Isole, mentre nuvole in aumento nelle regioni del Nord. Piogge e temporali in arrivo sin dalle prime ore del mattino sulle Alpi centrali e orientali. Nel pomeriggio si faranno sentire anche in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte e Lombardia. In calo anche le temperature al Nord, mentre stabili al Centro-Sud.

Che tempo farà nel primo weekend di agosto?

Il primo weekend di agosto è nel segno del maltempo nelle regioni del Nord alle prese con il passaggio di un fronte instabile causato dall'arrivo della prima perturbazione del mese. Il maltempo, dopo aver colpito le regioni settentrionali tra venerdì 1 e sabato 2 agosto, da domenica 3 scivolerà verso le regioni del Centro con fenomeni temporaleschi anche intensi.

Nel dettaglio sabato 2 agosto clima instabile nelle regioni del Nord con rovesci o temporali in Lombardia, Veneto, Liguria e successivamente anche in Emilia Romagna. Nel resto del Centro, al Sud e nelle Isole ancora un clima stabile e soleggiato con caldo e temperature con valori che sfiorano picchi di 32-34°.

Da domenica 3 agosto il fronte instabile scivolerà verso Sud-Est: nelle regioni settentrionali ancora instabilità, ma i temporali forti si faranno sentire nelle regioni del Centro tra cui Toscana e Umbria. Annuvolamenti e scarsi fenomeni nel Lazio, mentre al Sud resisterà un tempo soleggiato con qualche annuvolamento variabile in transito solo tra Campania, Lucania e Puglia centro-settentrionale.

La tendenza meteo per la prima settimana di agosto delinea una residua instabilità con nubi sparse e variabili e il rischio di qualche fenomeno isolato nelle zone interne peninsulari e nel nord della Sicilia. Successivamente le previsioni delineano il ritorno di un clima stabile con giornate soleggiate e un aumento delle temperature con valori anche sopra la media.