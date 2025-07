Meteo, la tendenza per la prima settimana di agosto: che tempo farà?

L'inizio del mese di agosto si preannuncia ben diverso da quello di luglio segnato da ondate di calore intense con temperature che hanno sfiorato e, alcune volte, superato anche i 42°. Le previsioni meteo in vista dell'arrivo del mese di agosto delineano un mese all'insegna delle instabilità con clima variabile e rischio di piogge e temporali. Scopriamo la tendenza meteo.

Agosto 2025, le previsioni meteo: che tempo farà?

L'inizio del mese di agosto è nel segno della instabilità nelle regioni del Nord complice l'arrivo della prima perturbazione. Piogge e temporali, anche localmente intense, sono attese nelle regioni settentrionali. Tra le regioni più a rischio ci saranno la Lombardia e l'Emilia Romagna, ma anche le zone di Nord-Est. Al Centro-Sud, invece, persiste un clima estivo con sole e temperature calde, ma non intense. Per intenderci sono lontani quei valori roventi che hanno fatto scattare per settimane consecutive il rischio di allerte meteo per ondate di calore in diverse città italiane.

Gli effetti della prima perturbazione del mese d'agosto 2025, in arrivo dapprima nelle regioni del Nord, tenderanno a farsi sentire con il passare dei giorni anche nelle regioni del Centro portando un po' di aria fresca e nuovi temporali. Un clima, dunque, instabile e variabile per un mese di agosto che si preannuncia caldo, ma con temperature di gran lunga inferiori ai valori della media del periodo.

Nella giornata di venerdì 1 agosto, primo giorno del mese, il passaggio di una perturbazione si farà sentire con qualche fenomeno temporalesco inizialmente sulle Alpi, ma in estensione tra pomeriggio e sera verso le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e zone pedemontane del Nord-Ovest.

Gli effetti della prima perturbazione di agosto, in arrivo dal nord Atlantico, si faranno sentire anche sabato 2 agosto 2025 nelle regioni settentrionali con un clima instabile e variabile e rischi di rovesci e temporali intensi specie tra la Lombardia, il Nord-Est e l’Emilia. In calo anche le temperature che scendono di alcuni gradi. Da domenica 3 agosto il fronte perturbato dovrebbe lasciare le zone di Nord-Ovest diretto verso le regioni del Centro e zone interne e adriatiche dove è prevista una breve fase instabile.

Stando alle proiezioni meteo non dovrebbero più registrarsi nelle prime settimane di agosto delle intense ondate di calore come quelle che hanno segnato l'Italia a luglio con valori roventi. Anzi nella prima settimana di agosto si delineano temperature calde ma lievemente al di sotto delle medie del periodo.