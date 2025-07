Meteo: torna il sole in Italia, ma nei prossimi giorni anche le piogge. Le previsioni

Sole e bel tempo in Italia negli ultimi giorni di luglio 2025, ma senza quel caldo intenso ed africano che ha contrassegnato le ultime settimane. Nelle prossime ore al Nord tornano le piogge con la prima perturbazione di agosto.

Meteo, le previsioni degli ultimi giorni di luglio

Il mese di luglio volge al termine con un clima stabile e soleggiato in buona parte del Paese con qualche instabilità solo sui rilievi. In crescita anche la temperature, ma i valori sono ben lontani da quelli "africani" delle ultime settimane.

Il mese di agosto prenderà il via con condizioni climatiche estive nelle regioni del Centro-Sud con caldo in aumento, mentre al Nord è previsto il ritorno del maltempo con il passaggio della prima perturbazione del mese. Non si escludono fenomeni anche localmente intensi nelle regioni settentrionali in rapida estensione poi verso le regioni del Centro-Su.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 30 luglio 2025: nuvole e piogge sin dalle prime ore del mattino in Calabria, Lombardia e Veneto. Schiarite nel resto del Paese anche se con il passare delle ore non si escludono isolati rovesci e temporali lungo le Alpi, Appennino settentrionale, zone interne della Liguria fino alle vicine pianure di Veneto ed Emilia. Attenzione qualche rovescio o temporale è possibile anche nell’Appennino centrale, in Calabria, Sicilia orientale e nordest della Sardegna. In calo le temperature massime al Nord, mentre stabili nel resto d'Italia.

Giovedì 31 luglio, ultimo giorno del mese, ancora nuvole con il rischio di rovesci su Alpi e Calabria, mentre tempo sereno e soleggiato nel resto del Paese. In aumento le temperature lungo tutto lo stivale.

Meteo, la tendenza per i primi giorni di agosto

Clima stabile e soleggiato nei primi giorni del mese di agosto nelle regioni del Centro-Sud dove si registrerà pure un aumento della temperature, anche se i valori resteranno di poco inferiori alla media del periodo.

Nella giornata di venerdì 1 agosto 2025 al Nord torna il maltempo con piogge e fenomeni temporaleschi, anche intensi, per l'arrivo della prima perturbazione del mese che interesserà dapprima le Alpi per poi estendersi verso Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia Romagna.

Da sabato 2 agosto 2025 gli effetti della perturbazione n.1 di agosto si faranno sentire in gran parte delle regioni settentrionali con temporali e rovesci insistenti ed intensi su Lombardia, Emilia Romagna e zone di Nord-Est. Da domenica 3 agosto le piogge raggiungeranno rapidamente anche le regioni centrali con fenomeni temporaleschi nelle zone interne e adriatiche.

La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana delinea un clima nuovamente stabile lungo tutto lo stivale. Come sempre per conferme e maggiori dettagli vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.