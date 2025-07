Meteo, torna il caldo africano: ecco quando e quanto durerà

Dopo un mese di luglio segnato da marcata instabilità atmosferica, l’inizio di agosto si presenterà con un volto decisamente diverso, dominato da giornate soleggiate e temperature più miti. Tuttavia, a partire dall’8 agosto, si prevede l’arrivo di un’ondata di caldo di origine nordafricana che investirà l’Italia e gran parte dell’Europa sud-occidentale, determinando un deciso aumento delle temperature.

Meteo, in arrivo ondata di caldo africano: ecco quando

Nel corso della prossima settimana, l’anticiclone di origine africana tornerà a dominare la scena meteorologica, determinando un deciso rialzo delle temperature su gran parte del Paese. Le condizioni climatiche torneranno quindi a farsi roventi, in particolare nel fine settimana tra sabato 9 e domenica 10 agosto, quando è previsto un picco di caldo intenso e afoso, soprattutto nelle principali città italiane e nelle zone interne del Centro e del Sud.

Le proiezioni indicano che, proprio a partire da sabato, la cupola di alta pressione africana potrebbe rafforzarsi ulteriormente, estendendosi con maggiore decisione su tutto il territorio nazionale. Questo comporterà un netto aumento sia delle temperature che dell’umidità, rendendo l’atmosfera e il caldo ancora più opprimenti, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Le simulazioni meteo mostrano infatti valori elevati dell’indice di calore, un parametro che combina temperatura e umidità percepita, soprattutto in Pianura Padana e in diverse aree del Centro-Sud. In queste zone, le condizioni potrebbero risultare particolarmente critiche, con temperature che si avvicineranno ai 40°C e una sensazione di afa molto marcata, ben oltre le medie tipiche per il periodo.

Meteo, possibile peggioramento dopo Ferragosto: le previsioni

Terminata la fase di caldo intenso attesa attorno a Ferragosto, il tempo potrebbe cambiare radicalmente. Una spaccatura in arrivo dalle regioni settentrionali del continente europeo è infatti pronta a spingersi verso sud, trasportando masse d’aria più fresche e instabili verso l’Italia.

Questa nuova configurazione atmosferica potrebbe favorire un peggioramento generale delle condizioni meteo sulla Penisola, con l’arrivo di piogge e rovesci sparsi. In alcune aree, soprattutto quelle interne e montuose, non si esclude la possibilità di temporali intensi, accompagnati da raffiche di vento e locali grandinate. L’instabilità potrebbe segnare una vera e propria inversione di tendenza rispetto al caldo afoso dei giorni precedenti.