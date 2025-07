Alcuni dei danni in giugno.

A causa del maltempo la Regione Emilia-Romagna ha dichiarato lo stato di crisi regionale per i territori colpiti da allagamenti, interruzioni stradali, danni a edifici pubblici e privati e frane tra il 16 e del 17 giugno 2025. Il decreto è stato firmato e coinvolge le aree collinari e pedecollinari delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena. Ecco tutte le news.

Maltempo Emilia Romagna: firmato il decreto per lo stato di crisi

Dopo l'ondata di maltempo in Emilia Romagna che ha colpito diverse città e province a metà del mese di giugno 2025, è finalmente stato firmato il decreto per dichiarare lo stato di crisi regionale. Così come da decreto lo stato di crisi ha validità di 180 giorni a partire dal 16 giugno scorso.

In questo modo la Regione potrà intervenire con urgenza per rispondere all’emergenza attingendo ai fondi straordinari per il ripristino delle infrastrutture e per la messa in sicurezza del territorio, ma anche facendo ricorso alla possibilità di attivare rapidamente interventi anche in deroga alle procedure ordinarie.

A spiegare le conseguenze dello stato di crisi generale è stata la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini che ha detto che dopo la firma del decreto: "Ora la Regione può attivare risorse e procedure straordinarie per affrontare con efficacia le conseguenze del maltempo e sostenere i territori colpiti"

I comuni coinvolti

I Comuni coinvolti sono in tutto ventotto. Tra di essi ve ne sono ben quattro sono in provincia di Bologna. Si tratta di:

Sasso Marconi,

Molinella,

Valsamoggia,

San Giovanni in Persiceto.

Gli altri comuni? Calestano, Neviano negli Arduini, Fornovo di Taro, Traversetolo e Tizzano Val Parma nel Parmense; Casalgrande, Scandiano e Castellarano nel reggiano; Castelfranco Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Soliera e Vignola in provincia di Modena.

Si aggiungono: Cesena, Sarsina, Mercato Saraceno, Civitella di Romagna, Galeata, Montiano e Roncofreddo nel Forlivese.