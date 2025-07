Meteo, allerta gialla il 30 luglio 2025 per maltempo e criticità in Italia: ecco dove

Gli effetti della perturbazione n.10 del mese di luglio 2025 continuano a farsi sentire in diverse regioni d'Italia interessate da un nuovo stato di allerta meteo. Per la giornata di domani, mercoledì 30 luglio 2025, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Ecco dove.

Temporali in Italia: scatta l'allerta meteo gialla il 30 luglio 2025

La Protezione Civile ha emesso per la giornata di mercoledì 30 luglio 2025 un nuovo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali. Una nuova ondata di maltempo è in arrivo su diverse regioni d'Italia dove sono previsti temporali in atto tali da far scattare l'allerta meteo. Ecco le regioni e zone coinvolte nello stato d'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 30 luglio 2025:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Calabria : Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico MeridionaleLazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico MeridionaleLazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico.

Allerta gialla il 30 luglio 2025 in Italia: le zone e regioni a rischio

La fine del mese di luglio 2025 è nel segno del maltempo e delle piogge con un nuovo bollettino di allerta meteo. Mercoledì 30 luglio 2025 scatta l'allerta meteo gialla in diverse regioni non solo per il rischio di piogge e temporali, ma anche per rischio idrogeologico. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti negativi che fenomeni legati all'acqua, come piogge intense, alluvioni, frane e smottamenti, possono avere sul territorio. In pratica, si tratta della possibilità che il territorio subisca danni a causa di eventi legati all'acqua, come frane, smottamenti e alluvioni.

Ecco le regione e zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla il 30 luglio 2025:

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico emesso nella giornata di mercoledì 30 luglio 2025 solo in una regione d'Italia. Si tratta della Calabria e in particolare nelle zone di:

Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale.