Maltempo Marche, nubifragio a San Benedetto del Tronto: sottopassi allagati e alberi sulle auto - Video

Grandine grossa come palline da ping-pong nel Maceratese, nubifragi nell'Anconetano e nell'Ascolano. A San Benedetto del Tronto si sono registrati numerosi allagamenti. In alcuni sottopassi sono intervenuti i sub per portare in salvo gli automobilisti.

Clima 29 Luglio 2025 - ore 12:03 - Redatto da Meteo.it