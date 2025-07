Meteo, allerta gialla il 29 luglio 2025 in Italia: le regioni e zone a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, martedì 29 luglio 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia il 29 luglio 2025: dove scatta l'allerta meteo gialla

Un nuovo sistema perturbato è arrivato in Italia con fenomeni temporaleschi intensi e insistenti in diverse regioni. Dopo settimane all'insegna del grande caldo africano il maltempo è tornato protagonista con una serie di allerte meteo per rischio piogge e temporali. Anche martedì 29 luglio 2025 scatta l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in diverse regioni del Paese alle prese con l'arrivo della perturbazione n.10 di luglio. Ecco nel dettaglio le regioni e le zone a rischio allerta meteo gialla per piogge e temporali il 29 luglio 2025 in Italia:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro; Marche ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Puglia : Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno;

: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno; Toscana: Romagna-Toscana, Valtiberina.

Allerta meteo gialla il 29 luglio 2025 in Italia: ecco dove

Non solo, sempre martedì 29 luglio 2025 la Protezione Civile ha emesso anche uno stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico in diverse regioni. Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde alla possibilità che il superamento dei livelli idrometrici critici di un corso d'acqua, con conseguenti alluvioni o esondazioni, causi danni al territorio. In pratica, si riferisce agli effetti negativi che il deflusso eccessivo delle acque può avere su persone, beni e ambiente. Ecco le regioni e zone a rischio:

Emilia Romagna : Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola; Marche.

Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico comunicato martedì 29 luglio 2025 in ben 6 regioni. L'allerta per rischio idrogeologico si riferisce alla possibilità di eventi dannosi legati all'acqua, come frane, alluvioni e smottamenti, a causa di condizioni meteorologiche avverse e dell'azione delle acque sul territorio. Si tratta di un rischio influenzato sia da fattori naturali, come la conformazione del terreno e le precipitazioni, ma anche da fattori antropici, come la gestione del territorio e l'urbanizzazione. A seguire le zone e regioni coinvolte: