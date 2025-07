Meteo, fine luglio con temporali e temperature in discesa

L'ultima settimana di luglio 2025 si apre con un clima instabile e variabile per il passaggio di una nuova perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico che porterà piogge e temporali da Nord a Sud. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, che tempo farà in Italia nell'ultima settimana di luglio?

Piogge e temporali in Italia negli ultimi giorni di luglio 2025 complice il passaggio della perturbazione n.10 del mese che si farà sentire dapprima nelle regioni del Nord e successivamente al Centro-Sud. Sono previsti fenomeni temporaleschi intensi in diverse regioni: dall'Emilia Romagna alle regioni centrali adriatiche dove il clima si farà più di stampo autunnale che estivo con un brusco calo delle temperature di anche 10° rispetto ai valori del periodo.

Non solo, le piogge si faranno localmente insistenti e associate anche a forti temporali con possibili criticità. La perturbazione n.10 del mese interesserà solo marginalmente le regioni di Nord-Ovest, l’estremo Sud, Sicilia e Sardegna.

Da martedì 29 luglio il maltempo tenderà ad attenuarsi anche se il clima resterà instabile e variabile con il rischio di temporali e rovesci. In calo quasi ovunque le temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 28 luglio 2025: piogge e temporali in buona parte delle zone di Nord-Est e regioni del Centro con il rischio di fenomeni intensi e persistenti in Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche e Abruzzo.

Con il passare delle ore il maltempo si farà sentire anche in Campania e Puglia centro-settentrionale, fenomeni più deboli e isolati su Lombardia orientale, Basilicata occidentale e Calabria tirrenica. Bel tempo stabile e soleggiato, invece, lungo il versante ionico, in Sicilia, Sardegna e regioni di Nord-Ovest.

In calo le temperature massime con anche -10° rispetto ai giorni scorsi e valori compresi tra i 22-24°. Martedì 29 luglio 2025 schiarite nelle regioni di Nord-Ovest, Emilia Romagna, regioni centrali tirreniche, Sardegna, Sicilia orientale e meridionale.

Ancora piogge e temporali lungo le Alpi del Nord-Est, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio meridionale e Sud e Sicilia nord-orientale. Primo rialzo termico nelle regioni Nord, Sardegna e regioni centrali tirreniche, valori in calo in Puglia e Sicilia.

Meteo, la tendenza in vista dell'arrivo di agosto

La parte centrale della settimana tra la fine di luglio e l'arrivo del mese di agosto segna un lieve aumento della temperature che tornano su valori prossimi alla norma del periodo. Bel tempo soleggiato con il rischio di qualche episodio di instabilità a ridosso delle zone di montagna.

Nuvole nelle prime ore del mattino di mercoledì 30 luglio nelle regioni di Nord-Ovest, settore tirrenici, Sicilia e Calabria, ma senza piogge. Il rischio di rovesci, invece, è previsto lungo i rilievi del Nord Ovest, Prealpi orientali, zone interne del Lazio e lungo l’Appennino. Giovedì 31 luglio, ultimo giorno del mese, giornata climaticamente stabile con sole e poche nuvole con le temperature in risalita nelle regioni del Nord.

La tendenza meteo in vista dei primi giorni d'agosto segna un clima stabile nella giornata di venerdì 1 agosto 2025 con sole e temperature in aumento. Non si esclude un aumento della nuvolosità sui settori più settentrionali del Paese, con il rischio di piogge sulle aree montuose del Nord-Ovest. In crescita le temperature in Sicilia, Sardegna e regioni del Centro-Sud. Nel primo weekend del mese, 2-3 agosto, clima instabile solo nelle regioni del Nord.