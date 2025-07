Meteo, nuova ondata di calore il 27 luglio 2025 in Italia. Il bollettino del Ministero della Salute

Caldo e afa continuano a farsi sentire nelle regioni del Sud e Sicilia complice la presenza dell'anticiclone nord-africano che nelle ultime settimana ha dato il via alla terza intensa ondata di calore dell'estate 2025. Ecco le città a rischio ondate di calore nella giornata di domenica 27 luglio 2025 per il Ministero della Salute.

La terza ondata di calore dell'estate 2025 ha raggiunto il suo picco negli ultimi giorni nelle regioni del Sud e Sicilia facendo registrare una impennata delle temperature con valori che hanno sfiorato e, in alcuni casi, anche superato i 40°. Il caldo africano, accompagnato dalla calura, si sono fatti sentire per settimane con il Ministero della Salute che ha diramato una serie di bollettino di allerta meteo per il rischio di ondate di calore contrassegnata da diversi livelli di criticità.

Anche domenica 27 luglio 2025 il caldo si farà sentire in diverse città italiane considerando che il Ministero della Salute ha comunicato un nuovo bollettino di allerta meteo caldo. Questa volta l'allerta meteo diramata per il 27 luglio 2025 è di livello 1 corrispondente al bollino giallo. Il livello 1 di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute.

Ecco le città italiane a rischio ondate di calore contrassegnate dal bollino giallo d'allerta meteo caldo nella giornata di domenica 27 luglio 2025:

Bolzano

Catania

Meteo, stop alla terza ondata di calore dell'estate 2025

L'ultimo weekend di luglio 2025 segna così anche la fine della terza ondata di calore dell'estate che, dati alla mano, è stata finora la più intensa registrata con temperature bollenti in tante regioni d'Italia. Nei prossimi giorni si delinea un clima instabile e variabile complice il passaggio di una serie di sistemi perturbati che hanno riportato piogge e temporali lungo tutto lo stivale con eventi meteorologici tali da richiedere anche lo stato di allerta meteo per maltempo e criticità.