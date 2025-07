Meteo, fine settimana con nuvole e sole in Italia: le previsioni

L'ultimo weekend di luglio 2025 delinea una Italia climaticamente spaccata in due: piogge e rovesci al Nord, mentre caldo estremo e afa al Centro-Sud e Sicilia. Nelle prossime ore tutto è destinato a cambiare in buona parte del Paese con la fine della terza ondata di calore.

Meteo weekend 25-27 luglio 2025, clima instabile al Nord e caldo africano al Sud e Sicilia

La perturbazione n.9 di luglio continua a farsi sentire nelle regioni del Nord con fenomeni temporaleschi intensi e allerte meteo. In diverse regioni, dal Veneto alla Lombardia, si sono registrati eventi metereologici importanti con grandinate e violenti temporali che hanno causato allagamenti e disagi. Nelle prossime ore nelle regioni settentrionali è previsto ancora un clima instabile e variabile con fenomeni temporaleschi intensi tali da far scattare un nuovo stato di allerta meteo gialla.

Al Sud e Sicilia, invece, continua il dominio dell'anticiclone nord-africano con temperature roventi che sfiorano i 40°. Attenzione: da domenica 27 luglio è prevista la tregua dalla terza ondata di calore dell'estate 2025 con l'arrivo di una massa d'aria più fresca che, dopo aver interessato le regioni del Nord, si farà sentire anche al Centro-Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 25 luglio 2025: bel tempo con sole al Sud e in Sicilia, mentre nuvole nel resto del Paese con il rischio di rovesci e temporali in diverse regioni del Nord, ma anche in Toscana e Sardegna. In calo le temperature massime al Nord e Toscana, mentre in rialzo al Sud e Sicilia con picchi intorno ai 40°. Anche sabato 26 luglio 2025 nuvole sparse in buona parte del Paese con il rischio di temporali nelle zone di Nord-Est, Emilia Romagna e Toscana. Con il passare delle ore l'instabilità interesserà anche la Liguria, Lombardia e buona parte delle regioni del Centro. In aumento le temperature massime nelle zone di Nord-Ovest, mentre si registra un calo anche sensibile al Centro-Sud.

Meteo, che tempo farà la prossima settimana? La tendenza

L'ultimo fine settimana di luglio è nel segno della terza ondata di calore dell'estate 2025 che si fa sentire nelle regioni del Sud e Sicilia con temperature bollenti che sfiorano e, in alcuni casi, superano anche i 40°. Da domenica 27 luglio è previsto un cambiamento con la presenza di venti freschi di Maestrale: nuvole sparse nelle aree alpine di confine, Toscana, settori tirrenici della Calabria e della Sicilia. Nel pomeriggio annuvolamenti sparsi anche lungo le aree alpine e prealpine, rilievi dell'Emilia Romagna e del Centro Italia con il rischio di piogge e rovesci sull’Appennino tosco emiliano, Prealpi lombarde e aree montuose del Nord-Est.

Al Nord torna il rischio di temporali, mentre si registra un calo diffuso dell temperature lungo tutto lo stivale. L’evoluzione per l’inizio della prossima settimana è ancora incerta. Nella giornata di lunedì 28 luglio si delinea l'arrivo di una massa d'aria fresca e instabile nelle regioni del Nord con una nuova ondata di maltempo destinata a raggiungere anche le regioni del Centro-Nord come Emilia Romagna e Marche.