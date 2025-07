Meteo, allerta ondate di calore il 26 luglio 2025 in Italia: le città da bollino rosso e giallo per il Ministero della Salute

La terza ondata di calore dell'estate 2025 non molla la prese nelle regioni del Sud e Sicilia dove scatta un nuovo stato di allerta meteo per il caldo. Nelle prossime ore è previsto un rialzo delle temperature con valori che sfioreranno i 40°. Ecco le città a rischio ondate di calore nella giornata di sabato 26 luglio 2025.

Caldo estremo in Sicilia dove il Ministero della Salute ha comunicato un bollettino di allerta meteo per il rischio ondate di calore. Anche nella giornata di sabato 26 luglio 2025, prosegue incontrastato il dominio dell'anticiclone nord-africano culminato con l'arrivo della terza intensa ondata di calore dell'estate 2025. Nelle prossime ore, infatti, è previsto un nuovo incremento delle temperature con valori che sfioreranno nell'estrema Sicilia anche i 40°. Per questo motivo è stato emesso uno stato di allerta meteo per rischio ondate di calore di livello 3. In questo caso scatta il bollino rosso che segnala condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Ecco le città della Sicilia dove scatta il bollino rosso di allerta meteo per ondate di calore nella giornata di sabato 26 luglio 2025:

Catania

Messina

Meteo, caldo anomalo al Centro-Sud e Sicilia: le città da bollino giallo il 26 luglio 2025

Non solo, sempre sabato 26 luglio 2025 scatta anche un livello 1 di allerta meteo per possibili ondate di calore comunicato dal Ministero della Salute. Se il livello 3 di allerta, corrispondente ad un bollino rosso, indica quello più rischioso in presenza di un livello 1 di allerta meteo per il caldo si segnalano condizioni meteorologiche da tenere sotto controllo. A differenza degli altri livelli di allerta, il livello 1 di allerta meteo per ondate di calore non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute.

Ecco la lista delle città dove scatta il bollino giallo di allerta meteo caldo il 26 luglio 2025:

Bari

Palermo

Pescara

Reggio Calabria

L'estate 2025 è nel pieno della sua stagione e proseguono le allerte meteo per il rischio di ondate di calore diramate dal Ministero della Salute. Durante le ondate di calore sono previste temperature bollenti e anomale che rappresentano un rischio per la salute delle persone.

Per questo motivo, durante una ondata di calore è consigliato: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione diretta alla luce del sole, ma anche praticare attività sportive all'aperto. Inoltre è consigliato di limitare gli spostamenti in automobile. A prestare massima attenzione alle ondate di calore sono alcuni soggetti a rischio come i cardiopatici, gli anziani, i bambini e in genere i soggetti a rischio.