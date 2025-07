Maltempo in Veneto: paura a Conegliano Veneto per un nubifragio con forti raffiche di vento e alberi caduti

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Treviso sono stati coinvolti in numerosi interventi a causa della violenta perturbazione che ha colpito ieri la zona settentrionale della provincia, interessando in particolare i comuni di Conegliano, Cordignano, Godega di San Urbano, Colle Umberto, Follina e Pieve di Soligo.

Sono stati portati a termine almeno 85 interventi da parte delle squadre operative, provenienti dalla sede centrale e dai distaccamenti di Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Asolo e Gaiarine, con il supporto dei comandi di Venezia e Padova. Complessivamente sono stati impiegati 13 automezzi e 40 operatori. Numerosi gli alberi sradicati o spezzati dal vento, alcuni di grandi dimensioni.

⛈️Danni a Conegliano Veneto a causa di un forte passaggio temporalesco. Caduti diversi alberi. Foto di Francesco Bellamy Moro. pic.twitter.com/w1InluTpwP — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 24, 2025

Maltempo in Veneto, tromba d'aria a Conegliano Veneto: danni e disagi

A Conegliano si sono vissuti attimi di grande paura a causa delle violente raffiche di vento, simili a una tromba d’aria, che hanno causato ingenti danni. Una decina di alberi è stata abbattuta dalla furia del maltempo, tra cui un imponente tronco caduto lungo viale Spellanzon che ha colpito due automobili, tra cui una Mercedes parcheggiata e un altro veicolo in transito.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, nemmeno in via Kennedy dove un’altra pianta si è abbattuta su una vettura. Altri episodi simili si sono verificati in via Carso, via Colombo, nel parco del Castello, nei pressi dell’ospedale in via Costa Alta, via Molmenti, e nelle località di Ogliano e Collalbrigo.

Il forte vento ha inoltre danneggiato le recinzioni di un cantiere in via Colombo e in piazza Calvi, senza tuttavia provocare conseguenze rilevanti. Altri alberi sono caduti anche in via Castella, nel territorio di San Pietro di Feletto, e a Follina, in via Paradiso e via Pedeguarda, dove una pianta si è adagiata sul tetto di un’abitazione. Episodi simili sono stati segnalati anche a Cordignano.

A Farra di Soligo si è abbattuto un violento nubifragio, mentre a Pieve di Soligo si sono registrati nuovi allagamenti nel cimitero e nelle attività commerciali situate in via Calle Santa. La zona è stata investita da piogge intense accompagnate da grandinate di forte entità, che hanno interessato anche i comuni di Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Cappella Maggiore, Tarzo e Revine.

Le violente raffiche di vento hanno provocato la caduta di numerosi alberi sui binari della tratta ferroviaria tra Conegliano e Sacile, causando un’interruzione prolungata della circolazione dei treni.

Meteo Veneto, le previsioni per il weekend

Le previsioni meteo segnalano la prosecuzione di una fase di moderata instabilità anche nelle prossime ore, con la possibilità di temporali sparsi e rovesci intensi, in particolare nelle zone alpine e prealpine. Per la giornata di domenica 27 luglio è attesa una certa variabilità: il cielo sarà a tratti sereno, ma non mancheranno addensamenti nuvolosi soprattutto sulle aree montane e pedemontane durante le prime ore del giorno.

In serata, i fenomeni potrebbero spostarsi anche verso la pianura e le Prealpi. Le temperature subiranno variazioni contenute, con minime in leggera diminuzione e massime in lieve rialzo. Si raccomanda prudenza per chi si sposta in zone esposte al rischio di temporali improvvisi.