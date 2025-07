Maltempo Lombardia, grandinata a Lecco con chicchi grandi come noci: allagamenti e strade come fiumi

Nelle ultime ore la regione Lombardia ha dovuto fare i conti con una forte ondata di maltempo. Piogge e temporali intensi si sono registrati in diverse zone, ma anche violente grandinate che hanno imbiancato le strade di città e piccoli centri. La situazione.

Maltempo a Lecco con forte grandinata: disagi, danni e allagamenti

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio di giovedì 24 luglio 2025 in Lombardia facendo registrare danni e disagi in diverse zone. La pioggia battente ha colpito Lecco con una fortissima grandinata che ha visto cadere chicchi grandi come noci. Nel giro di poche ore la grandine e la pioggia hanno imbiancato le strade creando disagi alla circolazione con pesanti conseguenze lungo la Statale 36.

Il tunnel dell'attraversamento di Lecco, infatti, si è completamente allagato, ma l'acqua ha ricoperto anche diversi tratti di Superstrada con la circolazione che è stata interrotta in diversi punti. Diverse le chiamate di soccorso pervenute ai Vigili del Fuoco chiamati ad intervenire per allagamenti, ma anche per la caduta di rami e alberi che hanno danneggiato diverse automobili.

Maltempo in Lombardia: piogge anche a Merate e Maccagno con Pino e Veddasca

Non solo, il passaggio della perturbazione n.9 di luglio si è fatta sentire non solo a Lecco, ma anche in altre zone della Lombardia che hanno dovuto fare i conti una ondata di maltempo eccezionale. La pioggia battente, dopo aver colpito la cittadina di Lecco, si è spostata a Merate, nella provincia di Lecco, dove fortunatamente non si sono registrati incidenti gravi né feriti. Il maltempo ha raggiunto anche Maccagno con Pino e Veddasca, nella provincia, dove si sono registrati fenomeni temporaleschi di grande intensità.

Anche il primo cittadino Ivan Vargiu ha parlato di un violento evento meteorologico tale da far registrare dati di assoluto rilievo che ha condiviso in una nota diffusa ai media: "487,7 mm/h di pioggia, 57 mm caduti in soli 20 minuti, con raffiche di vento fino a 74 km/h. Secondo la classifica regionale Maccagno con Pino e Veddasca ha raggiunto il 3° posto per intensità di pioggia, il 5° posto per accumulo giornaliero, il 3° posto per velocità massima del vento".

Si tratta di numeri, come sottolineato dal sindaco, "che confermano quanto anche il nostro territorio sia ormai esposto con sempre maggiore frequenza a fenomeni estremi e imprevedibili". L'attenzione resta ancora alta in Lombardia considerando che oggi, venerdì 25 luglio 2025, è previsto uno stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e rischio idrogeologico nelle zone: Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano.