Meteo, allerta gialla il 26 luglio 2025 per piogge al Centro-Nord in Italia: le regioni a rischio

Prosegue l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando le regioni del Centro-Nord colpite dall'arrivo della perturbazione n.9 di luglio. Anche per la giornata di domani, sabato 26 luglio 2025, il Dipartimento della Protezione ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio temporali e criticità.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta meteo gialla per piogge il 26 luglio 2025

Piogge e temporali nelle prossime ore in diverse regioni del Centro-Nord Italia interessate da un nuovo stato di allerta meteo. La Protezione Civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in diverse regioni del Centro-Nord che da giorni devono fare i conti con fenomeni temporaleschi intensi e pericolosi. Sabato 26 luglio 2025 sono previsti temporali in buona parte delle regioni centro-settentrionali e in vista di eventi meteorologici intensi è stata emanata una nuova allerta meteo.

Ecco le regioni e le zone dove scatta, sabato 26 luglio 2025, lo stato di allerta meteo gialla per rischio temporali:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante;

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante; Lombardia : Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale;

: Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale; Marche ;

; Umbria : Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Alto Tevere;

: Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Alto Tevere; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Allerta meteo gialla per rischio idraulico il 26 luglio 2025 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso, sempre per sabato 26 luglio 2025, uno stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico. Le regioni del Centro-Nord da giorni devono fare i conti con l'arrivo della perturbazione n.9 del mese che ha fatto registrare danni e disagi in diverse zone.

Nelle prossime ore l'attenzione resta molta alta in una regione dove scatta l'allerta gialla per rischio idraulico che corrisponde agli effetti negativi che il superamento dei livelli idrici critici, come durante le alluvioni, può avere sul territorio. Gli effetti di questo tipo di allerta meteo possono generare danni a edifici, infrastrutture, attività economiche e ambiente per via dell'acqua che invade le aree circostanti. Ecco le regioni dove è stata comunicata l'allerta gialla per rischio idraulico il 26 luglio 2025: