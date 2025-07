Maltempo Roma, violento nubifragio colpisce la Capitale

Un intenso temporale si è abbattuto ieri pomeriggio su Roma per circa quindici minuti, trasformando alcune vie del centro in torrenti impetuosi. In particolare, via del Tritone, che collega Piazza Barberini a via del Corso, si è allagata rapidamente, trascinando con sé rami, sporcizia e immondizia provenienti da via Veneto.

I turisti, colti impreparati, hanno cercato riparo come potevano: alcuni si sono rifugiati sotto le tettoie di alberghi e negozi, altri sono entrati nei bar e nei locali ancora aperti, mentre c’era anche chi, incurante della pioggia battente, ha scelto di restare all’aperto.

Maltempo Roma, disagi e strade allagate: cosa è successo

Forti piogge si sono abbattute su Roma, provocando pesanti allagamenti in diverse zone della città. Tra le aree più colpite c'è la stazione Termini della linea B della metropolitana, dove l’acqua ha invaso le banchine con tale intensità da sembrare una vera e propria cascata, costringendo le autorità a chiudere alcuni ingressi per motivi di sicurezza.

I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi, soprattutto per prosciugare locali sotterranei e liberare le strade sommerse. La viabilità è andata completamente in crisi, con lunghi incolonnamenti e mezzi pubblici rallentati o deviati.

Nonostante il maltempo, all’aeroporto di Fiumicino le operazioni di volo sono proseguite regolarmente. Tuttavia, attraverso i propri profili social, la società che gestisce lo scalo ha avvisato i viaggiatori di possibili ritardi o difficoltà nei collegamenti da e per l’aeroporto, invitando alla massima prudenza.

Anche i trasporti ferroviari e su gomma hanno registrato disagi, complicando ulteriormente gli spostamenti dei cittadini e dei turisti. Le autorità hanno invitato alla cautela raccomandando di limitare gli spostamenti allo stretto necessario fino al miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Meteo agosto 2025, continua la fase di instabilità

Con l’arrivo di agosto, l’Italia si appresta a vivere un avvio di mese influenzato da correnti nord-occidentali che contribuiranno a mantenere un clima moderato e gradevole. L’ingresso di masse d’aria più fresche e temperate ridurrà significativamente, almeno nella prima parte del mese, la possibilità che si verifichino nuove ondate di caldo, come quelle già sperimentate nelle scorse settimane.

Le attuali proiezioni meteorologiche indicano temperature prossime o leggermente al di sotto dei valori tipici del periodo, assicurando una fase di generale stabilità e comfort termico. Nel corso della giornata di domenica, un fronte instabile dovrebbe raggiungere il Centro Italia, determinando piogge e temporali soprattutto nelle zone interne e lungo il versante adriatico.

Tuttavia, è in vista un miglioramento delle condizioni meteo con il ritorno del sole su gran parte del territorio nazionale. Le temperature, pur rimanendo contenute, si manterranno su livelli consoni alla stagione, favorendo un clima complessivamente gradevole.