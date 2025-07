Meteo, dopo il caldo in Italia temperature in calo e temporali: le previsioni

Dopo settimane di caldo intenso crollano le temperature in Italia negli ultimi giorni di luglio 2025. Il passaggio della perturbazione n.10 del mese si sta facendo sentire lungo tutto lo stivale con fenomeni temporaleschi intensi tali da far scattare l'allerte meteo. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, piogge e rovesci con calo delle temperature da Nord a Sud

L'Italia sta vivendo una fase climatica instabile e variabile dopo settimane segnate dal dominio dell'anticiclone nord-africano e l'arrivo della terza ondata di calore dell'estate. L'ultima perturbazione, la n.10 del mese, negli ultimi giorni ha interessato dapprima le regioni del Nord per poi allungarsi fino al Sud con eventi meteorologici anche intensi. Fortunatamente nelle prossime ore lascerà l'Italia diretta verso i Balcani lasciando dietro di se un’atmosfera decisamente instabile con il rischio di nuovi temporali. Calano anche le temperature con valori di gran lunga al di sotto della media del periodo anche se al Sud e Isole non si escludono ancora picchi di anche 30°. Da mercoledì 30 luglio il clima si farà più stabile con giornate in prevalenza soleggiate, ma non senza il rischio di piogge e temporali nelle zone di montagna. In aumento le temperature ma non toccheranno valori a rischio con un caldo sopportabile.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 29 luglio 2025: bel tempo soleggiato nelle zone di Nord-Ovest, coste centrali tirreniche e in Sardegna. Nuvole sul resto del Paese con il rischio di piogge e temporali in Veneto, Puglia, Basilicata, Appennino Campano, Calabria e nord della Sicilia. Le temperature massime registrano un aumento in buona parte del Centro-Nord e Sardegna, mentre in lieve calo al Sud con valori compresi tra i 24 e 32 gradi. Mercoledì 30 luglio 2025 clima soleggiato nelle regioni del Nord, mentre nuvole in aumento sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica dove non si esclude il rischio di piogge e rovesci. In aumento le temperature al Centro-Sud con picchi che sfiorano anche i 31-32° in Calabria, Sicilia, Sardegna orientale e meridionale.

Che tempo farà nei primi giorni di agosto 2025?

Negli ultimi giorni a cavallo tra la fine del mese di luglio e l'arrivo di agosto 2025, l’Italia continuerà ad essere immersa in un flusso di correnti nord-occidentali. Una cosa è certa: la presenza di masse d’aria temperate, non calde, che metteranno fine almeno per un pò alle ondate di calore con temperature che resteranno sotto le medie per buona parte della prima decade di agosto.

Giovedì 31 luglio bel tempo con sole lungo tutto lo stivale con il rischio di annuvolamenti lungo Alpi e Appennino. Stabili le temperature con valori compresi intorno ai 27° e picchi di anche 30-32°. Le proiezioni meteo per la prossima settimana delineano il ritorno di un clima stabile, ma come sempre per conferme vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.