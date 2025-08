Meteo, allerta gialla per maltempo il 2 agosto in Italia: le regioni a rischio

Un nuovo sistema perturbato è in arrivo in Italia con piogge e temporali, anche intensi, nelle regioni del Centro-Nord. Per la giornata di domani, sabato 2 agosto 2025, scatta l'allerta meteo gialla in Italia.

Maltempo in Italia: allerta meteo gialla per piogge il 2 agosto 2025

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per sabato 2 agosto 2025 un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per piogge e temporali. Il mese di agosto inizia con un clima instabile e variabile nelle regioni del Centro-Nord colpite dal passaggio della perturbazione n.1 di agosto. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire dapprima nelle regioni del Nord tra venerdì 1 e sabato 2 agosto e successivamente anche al Centro. Ecco nel dettaglio le regioni e zone a rischio allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali il 2 agosto 2025:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale;

: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale; Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente;

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano; Piemonte : Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia, Pianura settentrionale;

: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia, Pianura settentrionale; Toscana : Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia;

: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Meteo, scatta l'allerta gialla per rischio idrogeologico il 2 agosto 2025: ecco dove

Non solo, sempre per sabato 2 agosto 2025 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti che fenomeni legati all'acqua, come piogge intense, frane o alluvioni, possono avere sul territorio. In pratica, si tratta della probabilità che un'area sia soggetta a danni a causa di eventi idrogeologici, come frane, colate di fango, allagamenti e altri fenomeni legati all'acqua.

Ecco nel dettaglio le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta gialla per rischio idrogeologico il 2 agosto 2025: