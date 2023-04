Giornata della Terra, gli oceani sono grandi alleati contro il cambiamento climatico

Gli oceani, da soli, generano oltre il 50% dell’ossigeno presente sul nostro pianeta. Nello specifico, la maggior parte della produzione deriva dai processi di fotosintesi clorofilliana che avvengono nella zona fotica – ossia nei 200 metri più superficiali della acque – dove possono arrivare i raggi solari.

I microrganismi che abitano le aree superficiali dei bacini idrici, infatti, trattengono il calore della superficie terrestre, assorbono i gas serra e producono ossigeno, contribuendo di fatto a mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Gli oceani regolano gli equilibri degli ecosistemi

Quando si parla di fotosintesi clorofilliana e della trasformazione dell'anidride carbonica in ossigeno si pensa immediatamente alle zone verdi del pianeta e alle piante terrestri, sottovalutando invece il ruolo decisivo degli oceani.

Questi enormi bacini idrici, oltre a essere i principali termoregolatori del nostro pianeta, sono anche i polmoni della Terra grazie alla presenza delle alghe e dei cianobatteri, che svolgono la fotosintesi clorofilliana e immettono nell’atmosfera la gran parte dell'ossigeno che respiriamo.

Insomma, gli oceani sono essenziali per il mantenimento dell’equilibrio degli ecosistemi viventi e la Giornata mondiale della Terra 2023, in programma per sabato 22 aprile, è senza dubbio un'occasione per ribadire la loro importanza e per sensibilizzare sui pericoli principali che minacciano queste immense distese blu. Per esempio, oltre al riscaldamento globale che condiziona i meccanismi di produzione di ossigeno, anche l'accumulo di plastica galleggiante mette a rischio gli ecosistemi marini, sia perché danneggia direttamente gli esseri viventi sia perché impedisce il passaggio dei raggi del sole.



Mediaset ha a cuore il futuro per la Giornata della Terra di sabato 22 aprile 2023.

