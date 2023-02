Nuovo terremoto in Turchia, morti e centinaia di feriti tra gli sfollati. VIDEO

Non c’è pace per la Turchia, dove la terra continua a tremare: il bilancio delle ultime due forti scosse di terremoto, registrate nella provincia sudorientale di Hatay al confine con la Siria, è di almeno 11 morti e centinaia di feriti tra i due Paesi. Lo riporta Rai News, secondo cui alcune delle vittime avrebbero perso la vita nella calca causata dal panico per i movimenti tellurici. Altri edifici sono crollati, dopo le violente scosse di due settimane fa, e si scava ancora alla ricerca di eventuali sopravvissuti tra i dispersi. Tra i feriti, almeno in 18 sarebbero in gravi condizioni.

Terremoto in Turchia: le nuove scosse

Le due nuove scosse sono state registrate nella sera del 20 febbario a pochi minuti di distanza l’una dall’altra nella provincia di Hatay, già duramente colpita dal terremoto del 6 febbraio che ha causato la morte di oltre 46mila persone. La più forte aveva una magnitudo 6.4 sulla scala Richter. L’epicentro, riporta l’Ansa, si è registrato tra Samandag, una località costiera nei pressi del confine con la Siria, e Defne, cittadina poco distante nell'entroterra, sempre nelle vicinanze del confine.

Lo sciame sismico e il panico

Dopo il devastante terremoto del 6 febbraio, nella zona colpita si sono registrate oltre 6mila scosse di assestamento. Il nuovo evento tellurico ha causato il panico tra gli oltre 1.5 milioni di sfollati, ospitati in tendopoli d’emergenza. Poche ore prima nella zona era arrivato in visita il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che aveva annunciato per marzo l’inizio della ricostruzione "da zero" di tutte le città turche distrutte dal sisma.