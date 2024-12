Nuovo Codice della Strada in vigore da oggi 14 dicembre: multe, droga, neopatentati, cellulare, alcol, monopattini, velocità. Cosa cambia?

Da oggi, 14 dicembre 2024, entra in vigore il nuovo Codice della Strada, introducendo significative modifiche mirate a migliorare la sicurezza sulle nostre strade. Le nuove disposizioni riguardano vari ambiti, tra cui l'uso di smartphone alla guida, la guida sotto l'effetto di alcol e droghe, le regole per i neopatentati e l'utilizzo dei monopattini elettrici.

Nuovo Codice della Strada 2024: uso dello smartphone alla guida

Le sanzioni per chi utilizza il cellulare durante la guida sono state inasprite. Le multe ora variano da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro. Inoltre, è prevista la sospensione automatica della patente per una settimana se il conducente ha almeno 10 punti sulla patente; se i punti sono inferiori, la sospensione è di 15 giorni. In caso di recidiva, la multa può arrivare fino a 1.400 euro, con sospensione della patente fino a tre mesi e decurtazione da 8 a 10 punti.

Guida sotto l'effetto di alcol e Droghe

Per chi guida in stato di ebbrezza, le sanzioni sono state aumentate. Con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, la multa varia tra 573 e 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso è tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si rischia l'arresto fino a 6 mesi, un'ammenda da 800 a 3.200 euro e la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Per tassi superiori a 1,5 grammi per litro, l'arresto va da 6 mesi a un anno, con ammende da 1.500 a 6.000 euro e sospensione della patente da uno a due anni.

La tolleranza è zero per chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Non è più necessario dimostrare lo stato di alterazione psico-fisica; basta la positività ai test per far scattare la revoca immediata della patente e la sospensione per tre anni

Regole per i neopatentati

Il periodo durante il quale i neopatentati non possono guidare auto potenti è stato esteso da uno a tre anni. Non potranno condurre veicoli con una potenza specifica superiore a 75 kW/t e autovetture con potenza massima di 105 kW. Queste nuove regole si applicano solo a chi ha conseguito la patente dopo l'approvazione della riforma.

Monopattini elettrici

Per i monopattini elettrici, scatta l'obbligo di targa, assicurazione e casco per tutti gli utilizzatori, non solo per i minorenni. Chi circola senza assicurazione o targa rischia una sanzione da 100 a 400 euro. Inoltre, è vietata la circolazione su strade con limite di velocità superiore a 50 km/h e la sosta dei monopattini sui marciapiedi.

Eccesso di velocità e autovelox

Le sanzioni per eccesso di velocità sono state riviste. Superare il limite di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h comporta una multa da 173 a 694 euro. Se la violazione avviene in un centro abitato e si ripete almeno due volte in un anno, la sanzione aumenta da 220 a 880 euro, con sospensione della patente da 15 a 30 giorni

Inoltre, l'uso degli autovelox sarà regolamentato per evitare abusi, con l'obbligo di omologazioni e applicazioni uniformi a livello nazionale.