  Meteo, domenica tra sole e rischio temporali: le previsioni

Meteo, domenica tra sole e rischio temporali: le previsioni

In arrivo correnti più fresche e instabili sull'Italia: temporali anche forti su alcuni settori del Paese. Da lunedì stop al caldo intenso. Le previsioni meteo del 17-18 agosto
17 Agosto 2025 - ore 10:00
17 Agosto 2025 - ore 10:00

La quarta ondata di calore è ormai agli sgoccioli. Il promontorio anticiclonico nord africano, responsabile delle alte temperature sperimentate negli ultimi 9 giorni, si sta ritirando verso ovest col proprio carico di aria calda subtropicale, lasciando di conseguenza spazio a correnti più temperate che, soprattutto da lunedì, favoriranno un’attenuazione definitiva della calura con valori più vicini alla norma. Pertanto, a parte ancora gli ultimi picchi oltre i 35 gradi possibili nella giornata odierna, si andrà incontro a una situazione di caldo più sopportabile in gran parte del Paese. Fino a martedì occorrerà tener conto dell’instabilità che, in un contesto di tempo soleggiato, continuerà a interessare in maniera più diffusa le aree montuose, ma con locali sconfinamento verso le vicine pianure e coste. Tra mercoledì e giovedì gli ultimi aggiornamenti confermano l’arrivo di una perturbazione atlantica (la n.3 di agosto) attraverserà soprattutto il Centro-Nord, portando rovesci e temporali anche di forte intensità con potenziali criticità non escluse. In queste regioni le temperature potranno scendere anche sotto la media, mentre al Sud e sulle Isole Maggiori, appena lambiti dalla perturbazione, l’attivazione di correnti calde meridionali richiamate dal fronte in transito, potrà temporaneamente riportare le temperature verso i 35 °C nelle zone più meridionali.

Previsioni meteo per domenica 17 agosto

Un po’ di nuvole sparse al Nord-Est, al Centro e all’estremo Sud con locali e brevi rovesci in temporaneo esaurimento. Maggiori schiarite nel resto del Paese. Nel pomeriggio sviluppo di temporali sulle Alpi orientali e lungo gran parte delle zone interne del Centro-Sud e Isole, con sconfinamenti verso le pianure del Nord-Est, le coste del basso Tirreno e la Sicilia ionica. Alla sera ancora qualche temporale fra Veneto, Lombardia orientale e nord dell’Emilia. Temperature massime in leggero calo al Centro-Nord, ma ancora localmente oltre i 35 gradi. Venti deboli, salvo rinforzi di Maestrale intorno alle Isole e raffiche in prossimità dei temporali.

Previsioni meteo per lunedì 18 agosto

Al mattino ampie schiarite al Sud e sulle Isole; un po’ di nuvole altrove, con qualche rovescio o temporale fra Marche ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio sviluppo di temporali su Alpi occidentali, Appennino settentrionale e zone interne e montuose del Centro-Sud e delle isole maggiori. Alla sera qualche temporale possibile fra alto Piemonte e alta Lombardia; generale attenuazione dei fenomeni altrove. Temperature in ulteriore calo al Centro-Nord, con valori vicini alla norma. Venti in prevalenza deboli, con locali rinforzi da est al Nord e nel medio Adriatico.

Domenica 17 Agosto ore 12:18

