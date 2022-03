Un altro asteroide sfiora la Terra. E’ passato più in basso dei nostri stessi satelliti Gps

A pochi giorni di distanza da 2022 Eb5, che l'11 marzo è caduto sul nostro Pianeta, un altro corpo celeste ha attraversato l'emisfero celeste, passando al di sotto dei satelliti Gps. A differenza del precedente asteroide però, 2022 FDi, ha solo sfiorato la Terra.

Asteroide 2022 FDi, la scoperta

Come già avvenuto in occasione della scoperta dell'asteroide 2022 Eb5, anche il nuovo corpo celeste è stato rilevato dall'osservatorio Piszkéstető, in Ungheria. Ad individuarlo, venerdì 25 marzo, è stato Krisztián Sárneczky, lo stesso astronomo che lo scorso 11 marzo aveva scoperto l'asteroide 2022 Eb5 ad appena due ore dal suo impatto con la Terra.

Anche stavolta la scoperta è stata fatta poche ore prima del passaggio, anche se l'epilogo è stato completamente diverso. Mentre 2022 Eb5 aveva finito il suo viaggio schiantandosi in una zona disabitata nei pressi del ghiacciaio Vatnajokull, nell'Islanda sudorientale, l'asteroide individuato il 25 marzo si è invece limitato a salutare la Terra passando a una distanza ravvicinata.

Come nel caso di 2022 Eb5, anche il nuovo corpo celeste avvistato lo scorso 11 marzo era un asteroide di piccole dimensioni (più o meno quelle di un frigorifero). Ribattezzato in un primo momento Sar2594, il corpo celeste è stato poi ufficialmente denominato 2022 FDi.

Alle 10.13 di venerdì (ora italiana) l'asteroide ha sfiorato la Terra passando a una velocità di 61.200 km/h e a una distanza di "appena" 8.700 km. Questo ha fatto sì che il corpo celeste sia venuto a trovarsi al di sotto dei nostri satelliti Gps, posti a un'altitudine media di 20.200 km.

2022 FDi, quando il prossimo passaggio?

In base ai calcoli sull'orbita effettuati dagli scienziati è stato possibile stabilire che l'asteroide 2022 FDi tornerà a salutarci tra duecento anni. Sarà infatti necessario attendere il 2032 per assistere a un nuovo passaggio di 2022 FDi, occasione nella quale potrebbe "accorciare le distanze" e transitare ad appena sei milioni di chilometri.

Nel 2053 invece il passaggio dell'asteroide 2022 FDi interesserà Venere: il sasso transiterà infatti nei pressi del Pianeta gemello della Terra.