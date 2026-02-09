Missioni Green dell'app Meteo.it: una nuova sfida e la Top Ten
C’è una nuova sfida per la community di Meteo.it. L’obiettivo è raggiungere insieme 5.000 attività sostenibili entro fine mese. Tutto sempre con le Missioni Green dell’app Meteo.it.
Cosa sono le Missioni Green
Le Missioni Green sono attività presenti sull’app Meteo.it. Realizzate in collaborazione con AWorld, aiutano a scoprire e mettere in pratica comportamenti sostenibili.
Puoi leggere Storie sull’ambiente e concluderle con un test finale.
Puoi sfidarti con quiz interattivi a tema sostenibilità.
Puoi registrare azioni concrete, come spegnere una luce in più, usare i mezzi pubblici o ridurre la plastica.
Hai a disposizione anche strumenti come il calcolo della Carbon Footprint per capire il tuo impatto sul Pianeta.
Le varie missioni possono essere giornaliere, settimanali o mensili. Ognuna ti avvicina a uno stile di vita più sostenibile e, se unita agli sforzi della community, contribuisce a un grande cambiamento collettivo.
Come partecipare
Scarica o aggiorna l'app Meteo.it.
Accedi alle Missioni Green dalla homepage.
Completa quante più attività possibili tra storie, quiz e azioni quotidiane.
La sida e la Top Ten
Ogni piccolo gesto conta e insieme possiamo fare la differenza. L’obiettivo di questo mese è di raggiungere, tutti insieme, un totale di 5.000 attività sostenibili.
Sull’app trovi anche una classifica individuale, continuamente aggiornata, per sfidarti con gli altri. Ecco la Top Ten degli utenti di questa settimana.