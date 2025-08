Missioni Green dell’app Meteo.it: scopri uno stile di vita più sostenibile!

Sapevi che con l’app Meteo.it puoi fare molto più che consultare le previsioni del tempo? Ora puoi anche metterti in gioco con le Missioni Green, powered by AWorld.

Sono una nuova funzionalità che ti invita a fare ogni giorno, divertendoti, piccoli gesti per aiutare il Pianeta con uno stile di vita più sostenibile.

Scopri le Missioni Green

Se non l’hai già fatto, scarica e aggiorna l’App Meteo.it. Fai tap sulla nuova icona che trovi in Homepage, entra in azione e scopri le nuove Missioni Green.

Registrati o loggati se hai già un account e parti con le varie Attività. Ogni giorno trovi tante sfide diverse, semplici e concrete: unisciti alla community!

Storie, Quiz e Azioni

Puoi imparare leggendo le Storie legate all’ambiente (con un test finale) o puoi metterti direttamente alla prova con i Quiz interattivi, sempre a tema sostenibilità.



Puoi anche compiere e registrare un'azione sostenibile cambiando la tua Routine quotidiana, per esempio spegnendo una luce in più. Con il calcolo della Carbon Footprint puoi pure misurare il tuo impatto sul Pianeta.

Scala la classifica!

In alto trovi tre icone che ti seguono. I Semi sono “le vite” che ti servono per giocare. Ogni giorno ne hai 10. Se li esaurisci devi aspettare che si rigenerino, ogni due ore.

La fogliolina dello Slancio conta i tuoi giorni di partecipazione. I Punti XP sono quelli che guadagni completando ogni attività e che ti fanno scalare la classifica. Qual è la tua posizione?

Ogni gesto conta: insieme possiamo fare la differenza

Le Missioni possono essere giornaliere, settimanali e mensili. Uniscono varie attività che devi portare a termine in ogni periodo. Quando le hai completate tutte, vinci Punti Sole che puoi usare nel Marketplace per comprare nuovi Semi per giocare ancora di più.

Ogni gesto conta. Più partecipi, più guadagni punti, sali in classifica e aiuti il Pianeta in una gara con gli altri per il bene di tutti. Con le Missioni Green dell’app Meteo.it impari in maniera divertente e metti in pratica uno stile di vita più sostenibile: diventa anche tu parte attiva del cambiamento.



Scarica o aggiorna l’App Meteo.it.

Mettiti in gioco per il Pianeta: insieme possiamo fare la differenza.