Earth Overshoot Day 2025: il 24 luglio abbiamo esaurito le risorse della Terra per quest'anno

Ogni anno ricorre l'Earth Overshoot Day, ovvero il giorno in cui esauriamo le risorse ecologiche annuali del nostro Pianeta, ed entriamo ufficialmente in debito ecologico con la Terra. Quest'anno, tale data è stata il 24 luglio.

Earth Overshoot Day 2025

Evento funesto che viene calcolato ogni anno dall'organizzazione di ricerca Global Footprint Network l'Earth Overshoot Day segna il giorno in cui esauriamo le risorse ecologiche che la Terra è in grado di rigenerare in un anno.

La data viene fissata sulla base dei dati ecologici internazionali gestiti dalla York University. Per il 2025, l'Overshot Day è stato fissato al 24 luglio. Cosa significa tutto ciò? In pratica da ieri abbiamo iniziato a sfruttare le risorse che il nostro Pianeta riesce a rigenerare in un anno, e da quel momento in poi siamo entrati in deficit ecologico.

La data calcolata a livello globale (come è facile immaginare) varia ogni anno, e non è la stessa dei singoli Stati.

Overshot Day Italia 2025

Nel nostro Paese la situazione è ancor più drammatica che in molti altri, e rispetto alla data globale noi abbiamo raggiunto il punto di deficit ecologico già lo scorso 19 maggio.

Le cose però non vanno bene neppure a livello globale, se consideriamo che negli ultimi 50 anni il ritmo con cui le popolazioni del mondo consuma le risorse annuali è cresciuto con un ritmo pari a 1,8 volte la capacità della Terra di riprodurre ciò che noi consumiamo.

Tuttavia la situazione dell'Italia dovrebbe indurre a una riflessione profonda, poiché se tutti vivessero come noi servirebbero 2,7 Pianeti per soddisfare i consumi attuali. Oltre al Bel Paese, ci sono altre aree in cui i ritmi sono davvero preoccupanti, e tra questi figurano il Qatar e il Lussemburgo, che hanno registrato l'Overshot Day già a febbraio, gli Stati Uniti (in debito ecologico da marzo), e Germania e Regno Unito (rispettivamente ad aprile e maggio).

Earth Overshot Day nel tempo

I primi calcoli per stabilire il giorno in cui, a livello globale, i popoli entravano in debito ecologico risalgono al lontano 1969. Per il primo biennio l'anno solare era sufficinete a coprire le esigenze, mentre a partire dal 1971 si sono verificate le prime criticità. Da quel momento in poi vi è stato un deficit sempre maggiore, fino ad arrivare al 2025, anno nel quale, secondo i dati il globo è ufficialmente entrato in debito ecologico il 24 luglio.

Rispetto allo scorso anno si è registrato un ulteriore giorno di anticipo (l'Earth Overshot Day 2024 era stato il 25 luglio), ma si è anche registrato il tempo record nel quale abbiamo esaurito le riserve annuali del Pianeta (204 giorni).

A livello nazionale invece la data è rimasta invariata, visto che anche l'Overshoot Day 2024 in Italia si era registrato il 19 maggio.