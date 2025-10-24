FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, weekend instabile in Italia con piogge e rovesci tra sabat...

Meteo, weekend instabile in Italia con piogge e rovesci tra sabato e domenica: le previsioni

Breve tregua dal maltempo con un venerdì soleggiato e stabile, ma tutto cambia nel weekend. Le previsioni meteo.
Clima24 Ottobre 2025 - ore 11:31 - Redatto da Meteo.it
Clima24 Ottobre 2025 - ore 11:31 - Redatto da Meteo.it

Torna il sole in Italia, ma il vento resta ancora protagonista in diverse regioni. Tutto cambia nel weekend con un nuovo peggioramento in arrivo con piogge e temporali.

Meteo Italia, breve tregua dalle piogge poi nel weekend torna il maltempo

Il passaggio della perturbazione n.5 di ottobre si è fatto sentire in gran parte del Paese con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo. In queste ore l'Italia ritrova un pò di calma complice l'allontanamento della perturbazione verso i Balcani in un venerdì 24 ottobre climaticamente stabile e soleggiato, anche se con la presenza di venti forti al Centro-Sud e sulle Isole. Attenzione: il miglioramento sarà solo momentaneo visto che nel weekend è previsto un nuovo peggioramento con nuvole e temporali.

Ma entriamo nei dettagli con le previsioni di oggi, venerdì 24 ottobre 2025: sole lungo tutto lo stivale con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche nube sparsa lungo le Alpi, regioni tirreniche, Umbria e Sardegna, mentre in Valle d’Aosta sono previste nevicate seppur deboli intorno ai 1500 metri. Le temperature massime in lieve calo su Alpi e Centro-Sud, mentre al Nord è previsto un rialzo con valori che sfiorano anche i 20°.

Nella giornata di sabato 25 ottobre 2025, invece, cambia ancora tutto con l'arrivo di una nuova perturbazione in arrivo dal Tirreno. Torna il maltempo in gran parte del Paese a cominciare dalla Sardegna, regioni tirreniche centrali, Umbria e Campania. Non solo, piogge e temporali sono attesi anche sull'Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. In Valle d’Aosta ancora neve tra 1700 e 2000 metri. In lieve crescita le temperature in Sicilia e Sardegna, ma ancora venti forti al Centro Sud.

Domenica 26 ottobre 2025 gli effetti della nuova perturbazione si faranno sentire da Nord a Sud con fenomeni temporaleschi intensi. Piogge e temporali non solo nelle regioni del Centro, ma anche in Sardegna, Campania, Puglia ed Emilia Romagna. In lieve rialzo le temperature al Sud e Isole.

La tendenza meteo per la prossima settimana in Italia

Che tempo farà la prossima settimana in Italia? Le previsioni meteo delineano da lunedì 27 ottobre 2025 un miglioramento del clima al Centro-Sud, mentre sulle Alpi è previsto un nuovo peggioramento con piogge e neve oltre i i 1000-1200 metri. Si segnalano forti di venti di Maestrale su Sardegna, Sicilia e Tirreno centro-meridionale con raffiche di vento fino a 90 km/h e mari molto agitati.

Da martedì 28 ottobre 2025 è previsto l'arrivo di una massa d'aria più fresca in gran parte del Paese con un conseguente calo delle temperature, in particolare nelle regioni del Centro-Sud. Da mercoledì 29 ottobre 2025, invece, è previsto un miglioramento con tempo più stabile, cieli poco nuovolosi, venti in attenuazione e temperature nella media. Come sempre per conferme e aggiornamenti continuate a seguire i prossimi bollettini meteo.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Maltempo in Lombardia: intense nevicate a Livigno e al Passo dello Stelvio, la Valtellina si risveglia in veste invernale
    Clima24 Ottobre 2025

    Maltempo in Lombardia: intense nevicate a Livigno e al Passo dello Stelvio, la Valtellina si risveglia in veste invernale

    Risveglio invernale al Passo dello Stelvio dove la neve ha fatto il suo debutto. Interrotta la circolazione lungo la strada statale 301 del Foscagno.
  • Maltempo in Friuli Venezia Giulia: piogge intense, temporali e neve sulle Alpi Giulie
    Clima24 Ottobre 2025

    Maltempo in Friuli Venezia Giulia: piogge intense, temporali e neve sulle Alpi Giulie

    Una forte ondata di maltempo ha colpito ieri pomeriggio il Friuli Venezia Giulia: allagamenti e neve in quota sulle Alpi Giulie.
  • Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità il 24 ottobre 2025: ecco dove
    Clima23 Ottobre 2025

    Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità il 24 ottobre 2025: ecco dove

    Nuovo stato di allerta meteo gialla in Italia per venerdì 24 ottobre 2025: le regioni e zone a rischio.
  • Meteo, l’autunno entra nel vivo: perturbazione in arrivo con piogge e neve in quota. Le previsioni
    Clima23 Ottobre 2025

    Meteo, l’autunno entra nel vivo: perturbazione in arrivo con piogge e neve in quota. Le previsioni

    Maltempo diffuso in Italia con allerte meteo in diverse regioni. Le previsioni meteo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: a inizio settimana temperature altalenanti! Maltempo ad Halloween?
Tendenza24 Ottobre 2025
Meteo: a inizio settimana temperature altalenanti! Maltempo ad Halloween?
La tendenza meteo per l'inizio della settimana indica una situazione stabile, ad eccezione delle Alpi con temperature altalenanti. Poi peggiora.
Meteo: domenica 26 e lunedì 27 ancora piogge, venti e neve! Quando migliora?
Tendenza23 Ottobre 2025
Meteo: domenica 26 e lunedì 27 ancora piogge, venti e neve! Quando migliora?
La tendenza meteo da domenica 26 conferma una nuova fase di maltempo che si protrarrà anche lunedì 27: attese piogge, forti venti e nevicate.
Meteo, fine settimana a due facce: sabato tranquillo, nuove piogge domenica. La tendenza dal 25 ottobre
Tendenza22 Ottobre 2025
Meteo, fine settimana a due facce: sabato tranquillo, nuove piogge domenica. La tendenza dal 25 ottobre
Weekend diviso in due: sabato condizioni meteo stabili quasi ovunque, domenica si conferma una nuova perturbazione. La tendenza
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 24 Ottobre ore 14:39

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154