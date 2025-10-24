Meteo, weekend instabile in Italia con piogge e rovesci tra sabato e domenica: le previsioni

Torna il sole in Italia, ma il vento resta ancora protagonista in diverse regioni. Tutto cambia nel weekend con un nuovo peggioramento in arrivo con piogge e temporali.

Meteo Italia, breve tregua dalle piogge poi nel weekend torna il maltempo

Il passaggio della perturbazione n.5 di ottobre si è fatto sentire in gran parte del Paese con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo. In queste ore l'Italia ritrova un pò di calma complice l'allontanamento della perturbazione verso i Balcani in un venerdì 24 ottobre climaticamente stabile e soleggiato, anche se con la presenza di venti forti al Centro-Sud e sulle Isole. Attenzione: il miglioramento sarà solo momentaneo visto che nel weekend è previsto un nuovo peggioramento con nuvole e temporali.

Ma entriamo nei dettagli con le previsioni di oggi, venerdì 24 ottobre 2025: sole lungo tutto lo stivale con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche nube sparsa lungo le Alpi, regioni tirreniche, Umbria e Sardegna, mentre in Valle d’Aosta sono previste nevicate seppur deboli intorno ai 1500 metri. Le temperature massime in lieve calo su Alpi e Centro-Sud, mentre al Nord è previsto un rialzo con valori che sfiorano anche i 20°.

Nella giornata di sabato 25 ottobre 2025, invece, cambia ancora tutto con l'arrivo di una nuova perturbazione in arrivo dal Tirreno. Torna il maltempo in gran parte del Paese a cominciare dalla Sardegna, regioni tirreniche centrali, Umbria e Campania. Non solo, piogge e temporali sono attesi anche sull'Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. In Valle d’Aosta ancora neve tra 1700 e 2000 metri. In lieve crescita le temperature in Sicilia e Sardegna, ma ancora venti forti al Centro Sud.

Domenica 26 ottobre 2025 gli effetti della nuova perturbazione si faranno sentire da Nord a Sud con fenomeni temporaleschi intensi. Piogge e temporali non solo nelle regioni del Centro, ma anche in Sardegna, Campania, Puglia ed Emilia Romagna. In lieve rialzo le temperature al Sud e Isole.

La tendenza meteo per la prossima settimana in Italia

Che tempo farà la prossima settimana in Italia? Le previsioni meteo delineano da lunedì 27 ottobre 2025 un miglioramento del clima al Centro-Sud, mentre sulle Alpi è previsto un nuovo peggioramento con piogge e neve oltre i i 1000-1200 metri. Si segnalano forti di venti di Maestrale su Sardegna, Sicilia e Tirreno centro-meridionale con raffiche di vento fino a 90 km/h e mari molto agitati.

Da martedì 28 ottobre 2025 è previsto l'arrivo di una massa d'aria più fresca in gran parte del Paese con un conseguente calo delle temperature, in particolare nelle regioni del Centro-Sud. Da mercoledì 29 ottobre 2025, invece, è previsto un miglioramento con tempo più stabile, cieli poco nuovolosi, venti in attenuazione e temperature nella media. Come sempre per conferme e aggiornamenti continuate a seguire i prossimi bollettini meteo.