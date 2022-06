Meteo: weekend con l'anticiclone africano. Caldo e afa, punte di temperature 35-37°C

Non c'è tregua all'ondata di calore che da giorni ha colpito il nostro paese. A pochi giorni dal solstizio in programma martedì 21 giugno, l'Italia è nel bel mezzo dell'anticiclone nord africano con temperature record e una calura da piena estate. Per il terzo weekend di giugno la situazione non sembra migliorare, anzi le previsioni meteo parlano di picchi di calore tra i 35-37°.

Meteo Italia, caldo e temperature da record nel weekend

Il sole e il caldo sono gli indiscussi protagonisti del weekend di sabato 18 e domenica 19 giugno in Italia. Il passaggio dell'anticiclone africano, dopo aver fatto schizzare le temperature a valori mai visti in Spagna e Francia, ha portato anche nel nostro paese un'ondata di calore senza precedenti. La situazione in Italia è davvero preoccupante per via di un caldo anomalo associato ad una siccità a livello nazionale che ha sfiorato il 60% nelle regioni del Nord e il 40% nel resto del paese. Proprio nelle regioni del settentrione, infatti, è scattato l'allarme siccità con la proposta di richiedere uno stato di emergenza. Non solo, in diversi comuni si sta pensando di sospendere le forniture notture di acqua potabile durante le ore notturne e installare cisterne d'acqua e vasche di raccolta per far fronte all'allarme delle ultime settimane.

La situazione non migliorerà neppure nei prossimi giorni quando sono previste temperature ancora molto alte che accentueranno l’evaporazione dei suoli e della vegetazione richiedendo così maggiori risorse idriche per il comparto agricolo senza dimenticare il possibile rischio incendi.

Le previsioni meteo di sabato 18 e domenica 19 giugno

Per la giornata di sabato 18 giugno le previsioni meteo sono all'insegna del bel tempo. Sole e caldo anomale lungo tutto lo stivale con qualche possibile annuvolamento solo sui rilievi e le zone interne dell'alpino occidentale, Appennino calabro e le aree interne della Sicilia. Al Nord, ma anche in Toscana, Lazio e Sardegna prevista una calura intensa con le temperature che toccheranno anche i 35°. Non da meno la giornata di domenica 19 giugno: bel tempo quasi ovunque fatta eccezione per qualche possibile annuvolamento sulle zone alpine centro-occidentali e rovesci isolati intorno alla Valle d’Aosta. Le temperature si manterranno alte con valori tra i 28-33° e punte di anche 35-36 gradi al Nord e in Sardegna. L'afa si farà sentire anche durante la notte con temperature che in alcune città non scenderanno mai sotto i 20°.

L'ondata di calore non terminerà con l'arrivo della nuova settimana visto che è previsto l'arrivo di una terza ondata di calore con l'Italia completamente investita dall’alta pressione africana. Nessuna tregua quindi, anzi la prossima settimana farà ancora più caldo con le temperature che sfioreranno anche i 40° nelle Isole.