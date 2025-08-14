FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo Lazio, una tromba d'aria ha colpito Sperlonga: momenti d...

Maltempo Lazio, una tromba d'aria ha colpito Sperlonga: momenti di panico tra bagnanti e residenti - Video

A causa del maltempo che ha colpito il Lazio, una tromba d'aria ha colpito la cittadina costiera di Sperlonga creando momenti di panico tra bagnanti e residenti che si sono dati alla fuga dalle spiagge.
Clima14 Agosto 2025 - ore 11:09 - Redatto da Meteo.it
Clima14 Agosto 2025 - ore 11:09 - Redatto da Meteo.it
Foto da X

Sono stati vissuti momenti di panico nel pomeriggio di martedì 12 agosto 2025, a Sperlonga, nel basso Lazio, dove una tromba d’aria ha colpito il litorale e il centro storico della cittadina che si trova sulla costa laziale. Il maltempo, che in quel giorno ha portato anche pioggia e grandine in alcune città italiane tra cui anche in provincia di Roma, ha generato un vortice che ha scatenato il panico tra residenti e bagnanti che in quel preciso istante affollavano le spiagge e le strade del borgo.

Maltempo Lazio: tromba a Sperlonga - Video

La tromba d'aria, che ha avuto luogo nel pomeriggio di martedì a Sperlonga a causa del maltempo che ha colpito il Lazio, ha sollevato ombrelloni, lettini, sedie e tavolini, costringendo tutti i bagnanti a una fuga immediata dalle spiagge e dalle vie del centro storico della cittadina che si trova sulla costa laziale e che in questo periodo è meta di tanti turisti che la scelgono per le loro vacanze estive. Fortunatamente, non si registrano feriti né danni ingenti. L’evento ha lasciato sicuramente un segno nella tranquilla giornata estiva.

Sperlonga: tra i borghi più belli d'Italia

Sperlonga è un comune italiano che conta 3.023 abitanti. Nota località balneare del basso Lazio, precisamente della provincia di Latina. La cittadina laziale è inserita nel circuito dei borghi più belli d'Italia.

Sua caratteristica principale è di sorgere su uno sperone di roccia, che si trova sulla parte finale dei monti Aurunci, che si protende nel mar Tirreno e nel golfo di Gaeta confluendo nel monte di San Magno. la città di Sperlonga è circondata da un territorio perlopiù pianeggiante.

La costa dell'antico borgo di Sperlonga è caratterizzata da aree con spiaggia dove è presente una sabbia bianca fine e leggermente dorata che si alterna a diversi speroni di roccia che finiscono in mare, formando meravigliose e suggestive calette, che il più delle volte sono raggiungibili solo con l'ausilio di una barca. Le particolari formazioni rocciose che danno vita alle caratteristiche calette sono presenti nell'area sud di Sperlonga, precisamente in direzione del promontorio di Gaeta.

Video - Tromba d'aria a Sperlonga (Lazio)

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, che tempo farà a Ferragosto? Non solo caldo africano, ma anche rischio piogge: le previsioni
    Clima14 Agosto 2025

    Meteo, che tempo farà a Ferragosto? Non solo caldo africano, ma anche rischio piogge: le previsioni

    Piogge o sole in vista del giorno di Ferragosto 2025? Ecco la tendenza meteo.
  • Meteo prossimi giorni: ancora sole e molto caldo sull'Italia?
    Clima14 Agosto 2025

    Meteo prossimi giorni: ancora sole e molto caldo sull'Italia?

    Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni? Ci sarà ancora tanto sole e molto caldo in Italia? Ecco tutti i dettagli sul clima
  • Meteo, allerta gialla il 14 agosto 2025 per maltempo in Italia: ecco dove
    Clima13 Agosto 2025

    Meteo, allerta gialla il 14 agosto 2025 per maltempo in Italia: ecco dove

    Piogge e temporali in Italia nella giornata del 14 agosto 2025: ecco dove scatta l'allerta meteo gialla.
  • Meteo, dopo il caldo africano tornano piogge e temporali: ecco dove
    Clima13 Agosto 2025

    Meteo, dopo il caldo africano tornano piogge e temporali: ecco dove

    Italia climaticamente divisa in due: caldo africano in diverse regioni, mentre in altre torna il maltempo. Le previsioni meteo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: da domenica 17 caldo più sopportabile! Temporali sparsi: ecco dove
Tendenza14 Agosto 2025
Meteo: da domenica 17 caldo più sopportabile! Temporali sparsi: ecco dove
Da domenica 17 agosto l'Anticiclone arretra concedendo finalmente una tregua dal caldo più estremo. Instabilità sparsa con numerosi temporali.
Meteo: 16-17 agosto con rischio temporali e caldo meno estremo! Poi cambia lo scenario al Nord
Tendenza13 Agosto 2025
Meteo: 16-17 agosto con rischio temporali e caldo meno estremo! Poi cambia lo scenario al Nord
La tendenza meteo per il weekend successivo al Ferragosto vede dei picchi di calore meno estremi ma anche temporali, potenzialmente intensi.
Meteo: Ferragosto caldo e afoso, pochi temporali. Quando mollerà la presa l'Anticiclone?
Tendenza12 Agosto 2025
Meteo: Ferragosto caldo e afoso, pochi temporali. Quando mollerà la presa l'Anticiclone?
La tendenza meteo per Ferragosto e il weekend successivo indica ancora un clima molto caldo con pochi temporali e picchi prossimi ai 40 gradi.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Agosto ore 15:58

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154