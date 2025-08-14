Maltempo Lazio, una tromba d'aria ha colpito Sperlonga: momenti di panico tra bagnanti e residenti - Video

Foto da X

Sono stati vissuti momenti di panico nel pomeriggio di martedì 12 agosto 2025, a Sperlonga, nel basso Lazio, dove una tromba d’aria ha colpito il litorale e il centro storico della cittadina che si trova sulla costa laziale. Il maltempo, che in quel giorno ha portato anche pioggia e grandine in alcune città italiane tra cui anche in provincia di Roma, ha generato un vortice che ha scatenato il panico tra residenti e bagnanti che in quel preciso istante affollavano le spiagge e le strade del borgo.

Maltempo Lazio: tromba a Sperlonga - Video

La tromba d'aria, che ha avuto luogo nel pomeriggio di martedì a Sperlonga a causa del maltempo che ha colpito il Lazio, ha sollevato ombrelloni, lettini, sedie e tavolini, costringendo tutti i bagnanti a una fuga immediata dalle spiagge e dalle vie del centro storico della cittadina che si trova sulla costa laziale e che in questo periodo è meta di tanti turisti che la scelgono per le loro vacanze estive. Fortunatamente, non si registrano feriti né danni ingenti. L’evento ha lasciato sicuramente un segno nella tranquilla giornata estiva.

Sperlonga: tra i borghi più belli d'Italia

Sperlonga è un comune italiano che conta 3.023 abitanti. Nota località balneare del basso Lazio, precisamente della provincia di Latina. La cittadina laziale è inserita nel circuito dei borghi più belli d'Italia.

Sua caratteristica principale è di sorgere su uno sperone di roccia, che si trova sulla parte finale dei monti Aurunci, che si protende nel mar Tirreno e nel golfo di Gaeta confluendo nel monte di San Magno. la città di Sperlonga è circondata da un territorio perlopiù pianeggiante.

La costa dell'antico borgo di Sperlonga è caratterizzata da aree con spiaggia dove è presente una sabbia bianca fine e leggermente dorata che si alterna a diversi speroni di roccia che finiscono in mare, formando meravigliose e suggestive calette, che il più delle volte sono raggiungibili solo con l'ausilio di una barca. Le particolari formazioni rocciose che danno vita alle caratteristiche calette sono presenti nell'area sud di Sperlonga, precisamente in direzione del promontorio di Gaeta.

Video - Tromba d'aria a Sperlonga (Lazio)