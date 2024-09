Meteo weekend: che tempo farà nel primo fine settimana di settembre 2024?

Nelle ultime ore l'Italia ha dovuto fare i conti con una intensa e violenta ondata di maltempo che ha fatto registrare danni e disagi importanti. La fase più calda dell'estate sta per terminare con l'indebolimento dell'anticiclone africano. Il primo weekend di settembre parte, in genere, con il bel tempo, ma è solo una tregua. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, le previsioni del weekend 6-7 settembre

Tempo più stabile tra venerdì 6 e sabato 7 settembre in Italia dopo l'ondata di piogge e maltempo che ha travolto diverse regioni facendo registrare danni importanti. Dal Lazio alla Lombardia, ma anche Piemonte, Liguria e Veneto, il maltempo ha fatto registrare allagamenti e disagi come nella Capitale dove un fulmine ha danneggiato una parte dell'Arco di Costantino.

Fortunatamente gli effetti della perturbazione n.2 di settembre stanno scemando, complice il suo allontanamento verso i Balcani, e il primo fine di settimana di settembre delinea un tempo più stabile con un aumento delle temperature al Centro-Nord. Non solo, il caldo torna protagonista nelle regioni del Sud ed Isole con valori che superano i 30°. Ma attenzione: si tratta di una tregua momentanea, visto che da domenica 8 settembre è previsto l'arrivo di un altro potente impulso perturbato che interesserà dapprima le regioni del Nord e poi quelle del Sud con nuove fenomeni temporaleschi intensi e possibilità criticità.

Ma entriamo nel dettaglio con venerdì 6 settembre: clima in miglioramento con schiarite al Sud, in Sicilia e Sardegna, ma anche nel resto d'Italia. Possibili annuvolamenti con il rischio di residue piogge sono previsti al Nord e in particolare in Piemonte, Lombardia e Triveneto.

In aumento le temperature al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, mentre al Sud la colonnina di mercurio torna a sfiorare i 30° con picchi di anche 35° in Sicilia. Per sabato 7 settembre ancora bel tempo stabile e soleggiato, ma non si escludono nuvole al Nord-Ovest e fra Calabria e Sicilia e il rischio di piogge sulle Alpi occidentali. In ulteriore aumento le temperature con valori compresi tra 25-30° che al Sud sfiorano anche i 35°.

La tendenza meteo della prossima settimana in Italia: torna il maltempo

Il primo weekend di settembre è nel segno dell'estate con sole, bel tempo e temperature in aumento. Tutto è destinato a cambiare da domenica 8 settembre con l'arrivo di una nuova violenta perturbazione che colpirà dapprima le regioni del Nord e successivamente quelle del Sud. Non si escludono nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento.

Stando alle previsioni, la forte ondata di maltempo interesserà inizialmente il Levante ligure e la Toscana per poi estendersi nella corso della giornata in Sardegna, a gran parte del Nord Italia e Lazio. Uniche eccezioni: il Sud e la Sicilia dove il tempo resterà soleggiato grazie alla presenza dei caldi venti di Scirocco che garantiranno temperature al di sopra della media del periodo. Nella notte tra domenica e lunedì 9 settembre gli effetti delle perturbazione n.3 investiranno anche il Sud e la Sicilia, riportando così il maltempo e facendo crollare le temperature.