Meteo, ultimo weekend estivo in Italia? Con l'equinozio d'autunno torna il maltempo. Le previsioni

L'Italia sta vivendo ancora una fase climatica estiva complice la rimonta dell'anticiclone nord-africano che ha riportato caldo, sole e temperature superiori alla norma lungo tutto lo stivale. Ultimo fine settimana di sole prima dell'arrivo dell'equinozio d'autunno.

Meteo, caldo e sole in Italia: previsti picchi di 33-34°

L'estate astronomica sta per finire e regala in tutta Italia un ultimo weekend dal sapore estivo con sole e caldo anomalo complice il consolidamento dell’alta pressione nord africana lungo il bacino del Mediterraneo. Tra sabato 20 e domenica 21 settembre temperature ben superiori alla media con picchi di anche 32-34° con valori in aumento di anche 6-8° rispetto al periodo. Caldo eccezionale anche nelle zone di montagna, in particolare sulle Alpi dove lo zero termico raggiunge i 4000 metri. Tutto è destinato a cambiare da lunedì 22 settembre considerando le ultime proiezioni modellistiche che confermano un indebolimento dell'anticiclone nord-africano messo in stand-bye dall'arrivo di una perturbazione atlantica, la n.5 di settembre. Piogge e temporali nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna e successivamente al Sud in concomitanza dell'arrivo dell'autunno. Uno stravolgimento che cade proprio nel giorno dell'inizio dell’autunno astronomico che ricade lunedì 22 alle 20:19.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 20 settembre 2025: tempo soleggiato e caldo da Nord a Sud. Nuvole sparse lungo le Alpi occidentali con qualche velatura. Stabili le temperature o in lieve aumento con valori superiori alla media del periodo: dai 27 ai 32 gradi fino a picchi di 34°. Anche domenica 21 settembre bel tempo con sole e caldo lungo tutto lo stivale. Nuvole in aumento su Valle d’Aosta, Piemonte, Ponente ligure e ovest Lombardia dove non si esclude il rischio di piogge isolate e brevi rovesci intermittenti. Nel resto d'Italia clima estivo con temperature tra i 26-32° e picchi di 32-33°.

Meteo, maltempo in arrivo con l'ingresso dell'autunno astronomico

La tendenza meteo delinea, in concomitanza con l'autunno astronomico e l’equinozio d'autunno uno stravolgimento del clima. Complice il passaggio della perturbazione n.5 del mese tornano piogge e temporali al Nord Italia con fenomeni intensi e pericolosi. Così, dopo una fase di caldo eccezionale, ci ritroveremo in una situazione di stampo autunnale con temporali e un brusco calo delle temperature. Sin dalle prime ore di lunedì 22 settembre, infatti, il clima andrà peggiorando sulle regioni di Nord-Ovest con eventi temporaleschi intensi e diffusi. Con il passare delle ore gli effetti della perturbazione si faranno sentire nelle zone di Nord-Est, Toscana, Sardegna e Lazio. Non si esclude il rischio di piogge e temporali intensi ed abbondanti con possibili allerte meteo nelle regioni settentrionali. Ancora caldo e tempo stabile nelle regioni del Sud e lungo il medio versante adriatico con temperature anche oltre i 30°.

Da martedì 23 settembre la perturbazione raggiungerà anche le regioni meridionali, in particolare la Campania e la Sicilia dove sono previste precipitazioni intense e diffuse. Al Nord clima instabile e variabile con il rischio di piogge intermittenti e l'arrivo della prima neve tra la Valle d’Aosta e il nord del Piemonte a quote poco inferiori ai 2000 metri. Crollano le temperature, in particolare al Centro-Nord, complice l'arrivo di una massa d'aria gradualmente più fredda. Al Sud e Sicilia il crollo è previsto non prima di giovedì 25 settembre.