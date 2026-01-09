FacebookInstagramXWhatsApp

Europa nella morsa del gelo: freddo record da 16 anni e neve sull'80% del Continente

Il 2026 è iniziato con una forte ondata di gelo e neve che ha colpito tutta l'Europa con anomalie termiche di -15°.
Clima9 Gennaio 2026 - ore 11:50 - Redatto da Meteo.it
Una forte ondata di gelo e neve sta interessando l'Europa complice l'arrivo di una massa d’aria di estrazione artico-siberiana. Secondo i dati Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF) e del sistema Copernicus si sono registrate anomalie termiche di -15°C rispetto alle medie stagionali.

Ondata di gelo e neve eccezionale in Europa: la situazione

Il 2026 è iniziato nel segno del freddo con una svolta climatica che ha interessato non solo l'Italia, ma tutto il continente europeo. L'Europa, infatti, sta facendo i conti con una ondata di gelo senza precedenti con diversi Stati che hanno visto crollare le temperature sotto lo zero.

A Stoccolma la colonnina di mercurio ha registrato -18,4°, mentre in Finlandia, a Helsinki, si sono raggiunti i -21,2°. Record in Lapponia dove nelle ultime ore si sono registrati -42°C.

Freddo e gelo anche in Germania: a Berlino nella notte della Befana si sono sfiorati i -14,6°, mentre a Monaco di Baviera si è andati ancora più sotto con -16,2°. In tutta Europa si registrano temperature gelide da record come non succedeva da 16 anni.

A Varsavia una media dai -19°C e punte di -24°C, mentre a Parigi la minima ha sfiorato i -8°. Proprio la città francese è stata colpita da nevicate intense che hanno regalato uno spettacolo magico, ma non sono mancati disagi alla circolazione con sei aeroporti chiusi per ghiaccio e neve.

Gelo in Francia e Gran Bretagna e record di neve in Europa

La forte ondata di gelo e neve in Europa è stata accompagnata anche da intense ed abbondanti nevicate. In Francia l’istituto nazionale Météo-France parla di nevicate di portata storica con circa 15-20 centimetri in diverse zone. Non solo, il servizio istituzionale Sytadin ha comunicato un picco record di 990 chilometri di congestione stradale nell’Île-de-France.

Anche l'Inghilterra è nella morsa del freddo e della neve. Il Met Office, servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, ha diramato uno stato di allerta per neve e ghiaccio.

Nelle Highlands scozzesi la colonnina di mercurio ha toccato i -12,5°, mentre a Londra il termometro ha raggiunto -8°. Freddo intenso anche in Austria, Svizzera e Spagna dove l'AEMET ha registrato un crollo delle temperature a Madrid con minime di -4,2°C. Intanto i satelliti Sentinel del programma Copernicus e da EUMETSAT hanno comunicato che l’80% dell'Europa è attualmente coperta da neve o ghiaccio, una situazione climatica che non si registrava dal 2010.

