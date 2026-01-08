Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità il 9 gennaio 2026 in Italia: ecco dove
Nuovo stato di allerta meteo gialla diramato dalla Protezione Civile per la giornata di venerdì 9 gennaio 2026 in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate dal maltempo.
Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 9 gennaio 2026
Prosegue l'ondata di maltempo in diverse regioni d'Italia. Non solo freddo, gelo e temperature al di sotto della media, visto che nella giornata di venerdì 9 gennaio 2026 è stata comunicata dal Dipartimento della Protezione Civile un nuovo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. Nelle prossime ore, infatti, è previsto il passaggio di una intensa perturbazione responsabile di una nuova ondata di violenti temporali tali da far scattare lo stato di allerta.
Nel dettaglio l'allerta gialla per rischio temporali è stata diramata dalla Protezione Civile il 9 gennaio 2026 nelle seguenti regioni e zone:
- Basilicata;
- Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.
Allerta meteo gialla per criticità il 9 gennaio 2026 in Italia
Non solo, sempre per venerdì 9 gennaio 2026 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico. Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici come possibili eventi alluvionali lungo i corsi d'acqua principali. L'allerta gialla per rischio idraulico è stata emessa per il 9 gennaio 2026 solo nella regione Calabria nelle zone:
Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.
Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità emessa per rischio idrogeologico nelle regioni e zone:
- Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;
- Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
- Toscana: Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Bisenzio e Ombrone Pt, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Lucca, Versilia, Serchio-Garfagnana-Lima.