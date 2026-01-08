Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità il 9 gennaio 2026 in Italia: ecco dove

La Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo gialla per maltempo e criticità il 9 gennaio 2026 in Italia. Le regioni e zone a rischio.

Clima 8 Gennaio 2026 - ore 17:49 - Redatto da Meteo.it