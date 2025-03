Meteo, breve tregua dal maltempo in Italia ma poi tornano piogge, vento e neve: le previsioni

Al via una breve tregua dal maltempo in Italia dopo giornate di piogge e temporali. Attenzione si tratta solo di una fase momentanea, visto che già da venerdì 14 marzo è previsto il passaggio di una nuova perturbazione con il ritorno di piogge e neve al Centro-Nord. Le previsioni meteo.

Meteo, nuove perturbazioni sull'Italia: tornano piogge e neve

La settimana prosegue con l’arrivo di altre perturbazioni atlantiche sull’Italia con nuove ondate di maltempo alternate da brevi e temporanee pause al Nord, regioni tirreniche e Sardegna. Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi e critici con il rischio di locali nubifragi in diverse regioni. Prevista anche la neve con accumuli importanti intorno ai 1500-2000 metri d'altezza, mentre da venerdì potrebbe spingersi anche verso quota inferiori intorno ai 1000 metri. Al Sud e Sicilia, invece, tempo soleggiato con caldo anomalo e temperature che sfiorano anche i 25°. Da domenica 16 l’arrivo di una massa d’aria più fresca riporterà rapidamente le temperature entro valori più contenuti.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 13 marzo 2025: temporanea attenuazione del maltempo, anche se il clima resta instabile nelle regioni del Nord, regioni tirreniche e Sardegna. Nelle prime ore del mattino schiarite in Piemonte, Valle d’Aosta, Ponente Ligure, versante adriatico, Calabria e Sicilia. Nel resto del Paese nuvole e piogge leggere, mentre la neve torna ad imbiancare le Alpi centro orientali tra i 1300-1400 metri.

Nel pomeriggio peggiora già la situazione con il ritorno di piogge e temporali in Piemonte, Lombardia, Nord-Est, Toscana e Sardegna. Stabili le temperature senza grandi variazioni con punte di 20/22 gradi su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. La giornata di venerdì 14 marzo inizia con piogge e rovesci nelle regioni del Centro-Nord complice il passaggio di una nuova perturbazione. Previsti fenomeni temporaleschi intensi con possibili criticità in diverse regioni, mentre nevicate copiose sono attese sulle Alpi fino a 1000 metri. In leggero calo le temperature massime in calo al Nord, mentre crescono al Sud e in Sicilia.

La tendenza meteo in vista del weekend

Nel fine settimana l'Italia sarà interessata da una circolazione depressionaria che, dalla Francia, indirizzerà correnti sud-occidentali instabili. Previsto l'arrivo di un massa d'aria fresca che si farà sentire dapprima nelle zone di Nord-Ovest e Sardegna per poi raggiungere con l'inizio della prossima settimana il resto del Paese facendo calare le temperature che, soprattutto nelle regioni del Sud hanno sfiorato i 25-30°. Clima instabile e perturbato nella giornata di sabato 15 marzo con fenomeni temporaleschi intensi si Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Ancora tanta neve lungo le Alpi oltre i 1100-1400 m in calo in serata anche verso i 700-1000 m nel settore centro-occidentale. Bel tempo nelle regioni del Sud e Sicilia dove si toccheranno i 25-28 gradi.

Da domenica 16 marzo è previsto un brusco cambiamento con un sensibile calo delle temperature al Centro-Sud, mentre sul resto d'Italia previste locali precipitazioni. Piogge e rovesci nelle zone di Nord-Ovest, ma anche regioni centrali, Emilia e Puglia. Ancora poco chiara la tendenza meteo per la prossima settimana anche se lo scenario probabile delinea il ritorno dell'alta pressione con un aumento delle temperature e il ritorno del bel tempo. Come sempre vi invitiamo a seguirci per conferme ed ulteriori aggiornamenti.