Meteo, torna l’inverno con il calo delle temperature? Le previsioni

Colpo di coda dell'inverno in Italia che vive giornate climaticamente segnate dall'arrivo di correnti fredde che si faranno sentire particolarmente nelle regioni del Sud, mentre a Nord-Est si registrano i primi lievi rialzi. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, aria fredda in Italia: crollano le temperature

La massa d'aria fredda giunta in Italia continuerà a farsi sentire anche se in maniera più attenuata anche nella giornata di martedì 8 aprile 2025 con venti ancora moderati settentrionali sul Meridione dove è previsto un crollo delle temperature con valori al di sotto della media del periodo. Al Nord-Est, invece, è previsto un aumento complice la presenza di un clima stabile e tranquillo.

Da mercoledì 9 aprile 2025 è previsto un afflusso di aria più mite con un conseguente aumento delle temperature con i valori destinati a portarsi ben oltre la media entro il weekend. L'alta pressione dovrebbe poi indebolirsi da domenica 13 aprile 2025, Domenica della Palme, complice l'arrivo di una nuova perturbazione che si farà sentire nel corso della prossima settimana con un clima instabile e variabile.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 8 aprile 2025: schiarite nelle zone di Nord-Est, ma anche Emilia, Adriatico, Toscana, Umbria, Marche, alto Lazio e Campania. Nel resto d'Italia nuvole compatte con il rischio nel pomeriggio di piogge e temporali. Le temperature minime in lieve calo, mentre le massime registrano un aumento nelle regioni di Nord-Est e Adriatiche.

Nella giornata di mercoledì 9 aprile 2025 nuvole nelle prime ore del mattino in Sardegna, ma anche in Puglia e Calabria, mentre cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese. Nel pomeriggio non si esclude il rischio di piogge nelle regioni del Centro-Sud, ma anche in Trentino e Prealpi venete. Le temperature registrano un aumento con valori nella norma.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia

Che tempo farà in Italia in vista del weekend? Dopo la breve parentesi invernale con aria fredda e crollo delle temperature, nella seconda parte della settimana è previsto il rinforzo dell'alta pressione con un aumento delle temperature. Fino a sabato 12 aprile 2025, infatti, l'indiscussa protagonista sarà proprio l'alta pressione che garantirà, lungo tutto lo stivale, un clima stabile e soleggiato. Da domenica 13 aprile 2025, Domenica delle Palme, è previsto una inversione di marcia con il passaggio di una nuova perturbazione che riporterà piogge e maltempo in particolare nelle regioni settentrionali.

Giovedì 10 aprile 2025 si delinea un tempo stabile da Nord a Sud, mentre nuvole nelle regioni del Centro. Non si escludono deboli piogge nelle zone interne del Centro e della Sicilia. In aumento le temperature. Nella giornata di venerdì 11 aprile 2025, invece, tempo stabile con sole e temperature in crescita in tutta Italia con valori superiori alla norma.

La stabilità atmosferica dovrebbe protrarsi fino a sabato 12 aprile 2024, mentre da domenica 13 aprile sarà è previsto un cambiamento. Come sempre precisiamo che l'evoluzione appena descritta necessità di ulteriori conferme. Per questo vi invitiamo dunque a seguire i prossimi aggiornamenti.