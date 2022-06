Meteo: temperature alte e caldo record, quando finirà questo caldo?

Cosa dicono le previsioni meteo? Quando finirà questo caldo? Le alte temperature di questi ultimi giorni pare abbiano i minuti contati. Si attende un calo termico di ben 1o gradi. Aria più fresca arriverà su tutta Italia concedendoci una breve tregua. Nel prossimo fine settimana, infatti, le temperature torneranno a salire da nord a sud.

Meteo, temperature alte in tutta Italia: è caldo record

L'anticiclone nordafricano ha portato il grande caldo su tutta l'Italia. L'ultimo weekend è stato rovente. A causa dell'aria bollente e umida e delle temperature in salita è stata diramata dalla protezione civile una allerta meteo per diverse città nei giorni scorsi. Solo domenica 5 giugno, ad esempio, secondo la comunicazione del Ministero della Salute l'allerta era di livello 3 in cinque città italiane, ovvero:

Campobasso

Frosinone

Perugia

Rieti

Roma

Un'allerta di livello di allerta 2 era stata proclamata per: Latina, Palermo e Catania.

In generale al Nord si sono superati, tra sabato e domenica, i 30 gradi e si è giunti a picchi di 34-35 gradi. Caldo intenso anche al centro-sud, ma a soffrire maggiormente sono state le Isole dove la colonnina di mercurio ha raggiunto i 40°.

Previsioni meteo: aria più fresca in arrivo e termometro in discesa

Le previsioni meteo annunciano da martedì 7 una nuova perturbazione - ovvero la numero 3 del mese di giugno - in grado di portare aria decisamente più fresca e di origine atlantica. A rinfrescarsi sarà per primo il Nord Italia, dove, nell'arco della giornata, si formeranno numerosi temporali. Insomma stop alle temperature record e al grande caldo degli ultimi giorni. Ci sarà modo di rifiatare un po', ma in alcune zone bisognerà prestare attenzione alle varie allerte meteo. Si prevedono, infatti, temporali, anche piuttosto intensi, vento e grandine.

Come saranno le temperature? Al nord i valori arriveranno ad essere anche sotto la media e soprattutto al nord ovest si attesteranno poco sopra i 20 gradi. Proseguirà il caldo in Sicilia con punte oltre i 35 gradi nelle zone interne. Nel resto d’Italia, invece, i valori rimarranno tra i 28 e i 33 gradi.

Mercoledì 8 l’aria fresca si espanderà fino al Centro Sud. Nella parte centrale della settimana pertanto le temperature si riporteranno su valori più vicini alla norma, ma, a quanto preannunciano le nuove tendenze meteo, verso il prossimo fine settimana ritornerà a farsi sentire l’Anticiclone nord africano c0n una nuova ondata di caldo.