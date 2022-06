Meteo: in arrivo aria più fresca che spazzerà il caldo, crollo delle temperature anche di 10 gradi

Le ultimissime previsioni meteo confermano l'arrivo di aria più fresca in grado di spazzare via il grande caldo e l'umidità degli ultimi giorni portati dall'anticiclone nordafricano. Su tutti Italia vi sarà un crollo delle temperature anche di 10 gradi. Ecco da quando vi sarà l'attesissimo cambio di scenario che poterà con sé temporali, ma anche e soprattutto aria più fresca. Va sottolineato che potremo respirare un po' di più, giusto per qualche giorno. Il motivo? Ebbene già nell'ultima parte della settimana le temperature saranno destinate ad aumentare nuovamente.

Meteo, arriva aria più fresca: temperature pronte a scendere di 10 gradi

Come sarà la prossima settimana? Cosa dobbiamo aspettarci? Il grande caldo dell'ultimo fine settimana è destinato ad essere spazzato via. Ad inizio settimana, infatti, il caldo al Centro Sud tenderà ad attenuarsi un po’ grazie all’arrivo di un debole vento di Maestrale che però avrà il merito di fare affluire aria meno calda.

Le temperature, pur rimanendo elevate, perderanno diversi gradi rispetto ai picchi del weekend. Tra lunedì 6 giugno e mercoledì 7, inoltre, un'altra perturbazione - la n. 3 di giugno-, con aria decisamente più fresca atlantica, raggiungerà il Nord.

Mercoledì 8, invece, l’aria fresca riuscirà a spingersi fino al Centro Sud. L'aumento dell' instabilità porterà allo sviluppo nelle ore centrali del giorno di qualche rovescio o temporale. Giovedì infine, molto probabilmente, aumenterà l’instabilità con rischio di temporali su Lazio, Abruzzo, Molise e regioni meridionali.

Quanto dura il calo termico?

L'aria più fresca in arrivo sull'Italia soprattutto da mercoledì rinfrescherà lo Stivale da nord a sud. Ma il calo termico non durerà a lungo. Le ultime tendenze meteo ci preannunciano un ritorno del caldo già da venerdì. Insomma la colonnina di mercurio sarà destinata ad alzarsi nuovamente.