Meteo, le previsioni per la settimana di Pasqua: che tempo farà?

Come sarà la settimana di Pasqua? Sono molti gli italiani a chiederselo in queste ore, anche in vista delle imminenti gite fuori porta di Pasquetta. Ecco le ultime tendenze meteo per la settimana Santa 2025.

Settimana di Pasqua 2025 all'insegna dell'instabilità

Le ultime tendenze meteo mostrano un nuovo peggioramento che dovrebbe interessare il nostro Paese già a partire dal 13 aprile. Le condizioni meteo sono infatti attese in peggioramento già a partire dalla Domenica delle Palme a causa di correnti sud-occidentali umide e instabili , in grado di scatenare forti precipitazioni ed intensi venti tra il pomeriggio e la serata festiva.

Il fronte umido in discesa dal Nord Europa dovrebbe interessare gran parte del nostro Paese, mantenendo in stand-by il promontorio di alta pressione e causando piogge diffuse soprattutto nelle regioni del Centro-Nord.

La situazione, almeno stando alle ultime proiezioni, è destinata a perdurare anche la prossima settimana con piogge che, tra lunedì e martedì, interesseranno in modo più significativo il Centro-Nord e si presenteranno in forma più occasionale e saltuaria al Sud.

Come sarà il tempo per Pasqua 2025?

Sarà quindi una Settimana Santa segnata dal maltempo? I dettagli di questo peggioramento sono ancora incerti e, soprattutto per quanto riguarda le previsioni da mercoledì 16 a domenica 20 aprile, andranno ovviamente verificate negli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Quella che si prospetta è tuttavia una settimana di Pasqua a rischio piogge che, dopo un avvio decisamente perturbato, potrebbe vedere il persistere del fronte umido nel nostro Paese, fino a rovinare il primo ponte di primavera 2025. Le attuali tendenze non escludono infatti che anche il lungo fine settimana di Pasqua possa essere rovinato dal maltempo. Come anticipato si tratta però di previsioni a lunga scadenza, che dovranno essere confermate o smentite nei prossimi giorni. Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime tendenze meteo Pasqua vi invitiamo a seguirci.