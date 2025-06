Meteo: settimana accompagnata dall'anticiclone, tempo soleggiato e caldo

L'anticiclone africano si conferma l'indiscusso protagonista in Italia. Le previsioni meteo delineano un clima caldo e soleggiato lungo tutto lo stivale, grazie al dominio dall’alta pressione dell’Anticiclone Nord-africano.

Meteo Italia, caldo e sole da Nord a Sud

Bel tempo e giornate di sole in Italia grazie alla presenza dell’alta pressione dell’Anticiclone nord-africano che garantirà una settimana climaticamente stabile con temperature di stampo estivo. Sono previsti, infatti, valori che sfiorano i 30° quasi ovunque con picchi di anche 37-38° da Nord a Sud. L'estate è ufficialmente arrivata e il caldo si farà sempre più intenso garantendo giornate in generale soleggiate e stabili con poca nuvolosità prevista solo nel pomeriggio sulle zone montuose e piogge praticamente assenti

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 9 giugno 2025: cielo sereno o poco nuvoloso, anche se nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità su Alpi e Appennino. Si segnala l'assenza di piogge con tempo bello e soleggiato e il caldo in leggera attenuazione in diverse zone del Paese.

Le temperature si confermano superiori alla media con valori compresi tra i 26-32° e picchi di anche 33-34° al Sud e Isole. Nella giornata di martedì 10 giugno bel tempo da Nord a Sud con qualche nuvola improvvisa in Piemonte e Lombardia. In calo le temperature minime in Sardegna, mentre in crescita le massime al Nord.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia: che tempo farà?

La seconda parte della settimana di giugno conferma la presenza dell’anticiclone nordafricano in Italia con le temperature destinate a crescere ulteriormente da mercoledì 11 giugno 2025. Un'ondata di caldo coinvolgerà tutte le regioni e in particolare le zone di Nord-Ovest. Da mercoledì 11 giugno 2025 tempo soleggiato e stabile lungo tutto lo stivale con qualche annuvolamento a ridosso dei rilievi.

Nella seconda parte della settimana la situazione climaticamente non cambierà visto che le previsioni delineano temperature in aumento tra giovedì 12 e sabato 14 giugno con picchi di 35° sulle regioni centrali tirreniche, Sardegna e in Val Padana. Attenzione: non si esclude la possibilità di qualche rapido temporale di colore nella giornata di giovedì 12 giugno lungo le Alpi occidentali e da venerdì 13 anche su quelle centrali.