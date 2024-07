Meteo prossimi giorni: tornano il sole e il caldo

Ore contate per il maltempo in Italia. Con la rimonta dell'alta pressione torna l'estate da Nord a Sud con il sole, caldo e temperature in aumento. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Maltempo in Italia? Ultime piogge poi torna il sole

La forte ondata di maltempo che ha interessato negli ultimi giorni l'Italia è agli sgoccioli con la perturbazione n 2 di luglio pronta a lasciare il nostro paese lasciando spazio alla rimonta dell'alta pressione con il ritorno del caldo e dell'estate. In arrivo tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud con l'estate che entra nel suo pieno con un aumento delle temperature, anche se senza particolari eccessi.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano per tutto il fine settimana la presenza di un clima mite e soleggiato nelle regioni del Centro Sud, mentre al Nord è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n 3 di luglio, che riporterà piogge e maltempo. Intanto l’anticiclone comincerà a rigonfiarsi più decisamente dall’Africa nordoccidentale verso il Mediterraneo e l’Europa dell’est portando con sé una massa d’aria calda di origine sahariana. Al via una forte ed intensa ondata di caldo che inizierà da domenica 7 luglio su tutte le regioni del Centro Sud con le temperature che sfioreranno i 40°.

Ma entriamo nel dettaglio con giovedì 4 luglio: nuvole nel settore adriatico, ma anche nelle regioni del Sud e nella Sicilia tirrenica con il rischio di locali piogge o rovesci su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria.

Schiarite nel resto del Paese con il tempo che sarà più soleggiato nel pomeriggio ad esclusione di qualche possibile nube sparsa sui rilievi e all’estremo Sud dove non si escludono isolate piogge o brevi rovesci sull’Appennino meridionale e in Calabria. Venerdì 5 luglio nuvole sulle Alpi, nel basso Tirreno e nel pomeriggio anche in Appennino, mentre cielo sereno nel resto del Paese con temperature in aumento.

Le previsioni meteo per il primo weekend di luglio: che tempo farà?

La tendenza meteo per il primo fine settimana di luglio è nel segno dell'alta pressione in rimonta ed espansione sul Mediterraneo e l’Italia con il consolidarsi di un clima estivo, caldo e soleggiato. In aumento le temperature che, entro domenica 7 luglio, sfioreranno 33-35° al Centro e 38-40° al Sud e Isole. Le regioni del Nord, invece, saranno colpite da una nuova perturbazione, la n 3 di luglio, che porterà nuovamente un clima instabile e variabile sulle Alpi e l’Appennino settentrionale con il ritorno di piogge, rovesci e temporali. Temperature in aumento con punte intorno ai 30°.

Le previsioni meteo per la prossima settimana non delineano grandi novità: l’anticiclone nordafricano si terrà ben saldo lungo il Mediterraneo accompagnato da una massa di aria torrida che intensificherà l’ondata di caldo con la colonnina di mercurio che sfiorerà i 40°C al Centro Sud e oltre i 35°C sulla Val Padana orientale con un clima afoso in tutto il Nord Italia. Al momento non è dato sapere quanto durerà questa nuova ondata di calore: continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti e novità.